Grey's Anatomy brasileira? Conheça série médica da Netflix que vai emocionar
A Netflix anunciou ‘MED’, sua primeira série médica brasileira original. A novidade foi revelada na segunda-feira, 25.
Protagonizada por Clara Moneke (‘Dona de Mim’) e ambientada em um hospital universitário, a “Grey's Anatomy brasileira” promete mergulhar na rotina intensa de jovens médicos em formação, explorando os desafios emocionais, éticos e humanos da profissão.
Segundo a Netflix, o elenco conta ainda com Gisela Gáti, Gabriela Mag, Pedro Goifman e Ricardo Reis, que vivem um grupo de estudantes unidos pelos desafios, inseguranças e descobertas do internato médico, além de Fábio Scalon e Humberto Morais.
A série tem direção geral e criação de Helena Petta e Ana Petta ('Unidade Básica') e texto assinado por Gustavo Bragança, como roteirista-chefe, Aline Portugal, João Costa Van Hombeeck, Thays Berbe e Victor Hugo Valois.