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DICA DE SÉRIES

Só 8 episódios: série da Netflix é uma das mais vistas da história

Série ultrapassou 131 milhões de visualizações e virou fenômeno mundial na plataforma

Beatriz Santos
Por
Série é a segunda mais assistida da Netflix
Série é a segunda mais assistida da Netflix - Foto: Divulgação

Com apenas oito episódios, a minissérie A Grande Ilusão se consolidou como um dos maiores sucessos da história recente da Netflix.

Lançada em janeiro de 2024, a produção acumula 131,8 milhões de visualizações e ocupa atualmente o posto de segunda minissérie mais assistida da plataforma nos últimos três anos.

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O thriller baseado na obra de Harlan Coben fica atrás apenas de Adolescência, que lidera o ranking com 164,9 milhões de visualizações.

A trama acompanha Maya, interpretada por Michelle Keegan, uma veterana de guerra que tenta lidar com a morte do marido, Joe, vivido por Richard Armitage, enquanto cuida da filha pequena.

A história ganha novos rumos quando uma câmera espiã registra imagens do homem, supostamente morto, brincando com a criança dentro de casa.

A descoberta leva Maya até o detetive Sami Kierce, interpretado por Adeel Akhtar, responsável por investigar o homicídio. A partir daí, a personagem mergulha em uma rede de mistérios, conspirações e perigos.

O sucesso da série reforça a força das adaptações de Harlan Coben dentro da Netflix. Atualmente, o universo criado a partir das obras do escritor já reúne 13 produções no catálogo da plataforma.

Além de A Grande Ilusão, outra adaptação do autor, Que Falta Você me Faz, também aparece entre as minisséries mais assistidas do streaming. A Netflix já trabalha em uma nova produção inspirada nos livros do escritor.

Confira as cinco minisséries mais assistidas da Netflix nos últimos três anos

  • Adolescência – 164,9 milhões de visualizações
  • A Grande Ilusão – 131,8 milhões de visualizações
  • Bebê Rena – 102,1 milhões de visualizações
  • Inferno em La Palma – 95,6 milhões de visualizações
  • Depois da Cabana – 82,3 milhões de visualizações
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