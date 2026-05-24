Domingo pede maratona: a série escondida da Netflix com só 6 episódios

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O domingo chegou e o final de semana está chegando ao fim, ainda assim, ainda tem tempo para maratonar uma boa produção curta, e a Netflix tem a opção perfeita para isso.

Lançada em 2018, Segurança em Jogo conquistou público e crítica na época de estreia, mas acabou sendo esquecida em meio aos inúmeros lançamentos da plataforma.

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Com apenas seis episódios, a série mistura drama, investigação policial, conspirações políticas e cenas intensas de ação em um formato curto ideal para maratonar.

Criada por Jed Mercurio, a produção conta com um grande elenco liderado por Richard Madden e Keeley Hawes.



Um guarda-costas dividido entre dever e crenças

A trama acompanha David Budd, um veterano de guerra que passa a trabalhar como especialista em proteção na Polícia Metropolitana de Londres.

Marcado pelos traumas vividos no conflito no Oriente Médio e sofrendo com estresse pós-traumático, ele acaba evitando um ataque terrorista logo nos primeiros episódios da série.

Depois do incidente, Budd recebe uma missão delicada: proteger Julia Montague, poderosa Secretária do Ministério de Administração Interna do Reino Unido. O problema é que as posições políticas da ministra representam exatamente tudo o que ele despreza.

Esse conflito transforma a relação entre os dois em um jogo constante de tensão psicológica, colocando o protagonista diante de dilemas morais e decisões capazes de mudar completamente os rumos da história.

Suspense político e bastidores do poder

Mais do que uma simples série policial, Segurança em Jogo mergulha em conspirações políticas, disputas de poder e conflitos entre a polícia e os serviços secretos britânicos.

Enquanto tenta lidar com ameaças reais contra Julia, David também enfrenta problemas familiares, memórias traumáticas da guerra e suspeitas envolvendo pessoas próximas. A narrativa mantém ritmo acelerado do começo ao fim, apostando em episódios repletos de suspense, perseguições e reviravoltas.

O roteiro também explora os impactos das políticas antiterrorismo na sociedade britânica, especialmente através das propostas defendidas por Julia Montague envolvendo maior vigilância e invasão de privacidade da população.

Richard Madden virou destaque mundial

A série também ajudou a consolidar ainda mais o nome de Richard Madden fora de Game of Thrones. Conhecido por interpretar Robb Stark na produção da HBO, o ator ganhou enorme repercussão com sua atuação como David Budd.

O desempenho rendeu ao escocês o prêmio de Melhor Ator em Série Dramática no Globo de Ouro, além de ampliar sua popularidade internacional antes de estrelar produções como Eternos.

Sucesso entre crítica e público

Mesmo tendo ficado um pouco apagada no catálogo da Netflix nos últimos anos, Segurança em Jogo segue sendo uma das séries de suspense político mais elogiadas da plataforma.

No Rotten Tomatoes, a produção possui 93% de aprovação da crítica e 84% de aprovação do público, números que reforçam o impacto da série desde seu lançamento.

Vale a pena?

Para quem procura uma série curta, intensa e cheia de tensão para fechar o domingo, Segurança em Jogo entrega exatamente isso. Os seis episódios conseguem equilibrar drama psicológico, ação, investigação policial e conspirações políticas sem perder ritmo.

Com atuações fortes, suspense constante e uma narrativa repleta de reviravoltas, a produção continua sendo uma das opções mais envolventes escondidas no catálogo da Netflix.