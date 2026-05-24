Fora do radar: 9 filmes de suspense escondidos na Netflix para hoje

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Nem sempre os melhores filmes de suspense da Netflix aparecem entre os mais assistidos da plataforma. Em meio a produções que dominam o TOP 10, existem obras esquecidas no catálogo que entregam histórias tensas, finais inesperados e personagens capazes de deixar qualquer espectador preso na tela até os últimos minutos.



Entre suspenses psicológicos, crimes misteriosos, conspirações e narrativas perturbadoras, muitos desses filmes passaram despercebidos pelo grande público mesmo contando com elencos estrelados e diretores renomados.

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Ainda assim, seguem sendo verdadeiras joias escondidas para quem gosta de suspense inteligente e cheio de tensão.



Outro detalhe que chama atenção é a variedade das produções. Há opções para quem prefere investigações policiais, dramas sombrios, histórias sobre serial killers ou até suspenses que misturam paranoia, crítica social e terror psicológico em uma única trama.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de filmes de suspense quase perfeitos que estão disponíveis na Netflix e merecem entrar imediatamente na sua próxima maratona.

9 filmes para ver AGORA na Netflix

A Cura

Cena de A Cura - Foto: Divulgação

Um jovem executivo interpretado por Dane DeHaan viaja até os Alpes Suíços para buscar o CEO da empresa onde trabalha, internado em um misterioso centro de tratamento conhecido por prometer curas milagrosas. Após sofrer um acidente, ele acaba preso no mesmo local e começa a desconfiar das intenções dos responsáveis pelo spa.



Misturando suspense psicológico, paranoia e terror atmosférico, o filme constrói uma narrativa perturbadora sobre obsessão, manipulação e sanidade. A ambientação sombria e os mistérios envolvendo a água milagrosa tornam a experiência ainda mais inquietante.

O Diabo de Cada Dia

Cena de O Diabo de Cada Dia - Foto: Divulgação

Ambientado entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, o longa acompanha diferentes personagens cujas vidas acabam se cruzando em uma pequena cidade marcada pela violência, fanatismo religioso e tragédias familiares.



Com atuações de Tom Holland, Robert Pattinson e Bill Skarsgård, o suspense mergulha em temas pesados e cria uma atmosfera angustiante do início ao fim. O filme mistura tensão psicológica, crimes brutais e conflitos morais de forma intensa.

O Assassino

Cena de O Assassino - Foto: Divulgação

Dirigido por David Fincher, o filme acompanha um assassino profissional interpretado por Michael Fassbender que perde o controle após cometer um erro durante uma missão. A partir disso, ele passa a ser perseguido enquanto mergulha em uma espiral de paranoia.



Com visual elegante e narrativa fria e calculista, o longa aposta em tensão constante e diálogos internos para construir um suspense diferente dos tradicionais filmes de ação. Tilda Swinton e Sophie Charlotte também aparecem no elenco.

Camaleões

Cena de Camaleões - Foto: Divulgação

Benicio Del Toro interpreta um detetive experiente que investiga o assassinato brutal de uma corretora de imóveis. Conforme o caso avança, ele percebe que nada é exatamente o que parece e começa a questionar até mesmo as próprias certezas.



O suspense investe em reviravoltas constantes, personagens ambíguos e uma atmosfera carregada de desconfiança. Aos poucos, a investigação deixa de ser apenas um caso criminal e passa a afetar diretamente a vida pessoal do protagonista.

Amsterdam

Cena de Amsterdam - Foto: Divulgação

Ambientado nos anos 1930, o filme acompanha três amigos — dois soldados e uma enfermeira — que acabam envolvidos em um assassinato misterioso e passam a ser considerados os principais suspeitos do crime.



Estrelado por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, o longa mistura suspense policial, conspiração e humor ácido em uma trama cheia de segredos e acontecimentos inesperados.

Jaula

Cena de Jaula - Foto: Divulgação

Após encontrar uma garota vagando sozinha em uma estrada, Paula e o marido decidem acolhê-la temporariamente em casa. O problema é que a menina acredita que um monstro irá puni-la caso saia de um quadrado desenhado no chão.



O suspense espanhol constrói uma atmosfera claustrofóbica e perturbadora enquanto revela, aos poucos, o passado traumático da garota. A investigação conduzida por Paula transforma o filme em uma experiência angustiante e cheia de tensão.

Joias Brutas

Cena de Joias Brutas - Foto: Divulgação

Adam Sandler vive Howard Ratner, dono de uma joalheria em Nova York que acumula dívidas perigosas enquanto tenta lucrar com uma pedra preciosa rara enviada da Etiópia.



O longa transforma situações aparentemente simples em momentos sufocantes de ansiedade e caos. A direção frenética e o comportamento impulsivo do protagonista fazem do filme um dos suspenses mais intensos dos últimos anos.

Setembro 5

Cena de Setembro 5 - Foto: Divulgação

Durante os Jogos Olímpicos de Verão na Alemanha, jornalistas esportivos precisam abandonar a cobertura das competições após um grupo terrorista invadir a Vila Olímpica e fazer atletas israelenses reféns.



O filme acompanha a tensão dentro das redações enquanto profissionais da imprensa tentam reportar uma tragédia em tempo real. A narrativa explora os dilemas éticos e emocionais enfrentados durante um dos episódios mais marcantes da história moderna.

Eu Me Importo

Cena de Eu Me Importo - Foto: Divulgação

Rosamund Pike interpreta Marla Grayson, uma guardiã legal que enriquece explorando idosos ricos e manipulando o sistema judicial para assumir o controle da vida e do patrimônio das vítimas.



Tudo muda quando ela escolhe a pessoa errada para aplicar o golpe e descobre que a nova vítima esconde conexões perigosas. O filme mistura suspense, humor ácido e tensão psicológica em uma trama cheia de manipulação e reviravoltas.