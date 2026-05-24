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Fora do radar: 9 filmes de suspense escondidos na Netflix para hoje
De suspenses psicológicos a histórias cheias de reviravoltas, esses filmes podem surpreender quem acha que já viu tudo no catálogo da Netflix
Nem sempre os melhores filmes de suspense da Netflix aparecem entre os mais assistidos da plataforma. Em meio a produções que dominam o TOP 10, existem obras esquecidas no catálogo que entregam histórias tensas, finais inesperados e personagens capazes de deixar qualquer espectador preso na tela até os últimos minutos.
Entre suspenses psicológicos, crimes misteriosos, conspirações e narrativas perturbadoras, muitos desses filmes passaram despercebidos pelo grande público mesmo contando com elencos estrelados e diretores renomados.
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Ainda assim, seguem sendo verdadeiras joias escondidas para quem gosta de suspense inteligente e cheio de tensão.
Outro detalhe que chama atenção é a variedade das produções. Há opções para quem prefere investigações policiais, dramas sombrios, histórias sobre serial killers ou até suspenses que misturam paranoia, crítica social e terror psicológico em uma única trama.
Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de filmes de suspense quase perfeitos que estão disponíveis na Netflix e merecem entrar imediatamente na sua próxima maratona.
9 filmes para ver AGORA na Netflix
A Cura
Um jovem executivo interpretado por Dane DeHaan viaja até os Alpes Suíços para buscar o CEO da empresa onde trabalha, internado em um misterioso centro de tratamento conhecido por prometer curas milagrosas. Após sofrer um acidente, ele acaba preso no mesmo local e começa a desconfiar das intenções dos responsáveis pelo spa.
Misturando suspense psicológico, paranoia e terror atmosférico, o filme constrói uma narrativa perturbadora sobre obsessão, manipulação e sanidade. A ambientação sombria e os mistérios envolvendo a água milagrosa tornam a experiência ainda mais inquietante.
O Diabo de Cada Dia
Ambientado entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã, o longa acompanha diferentes personagens cujas vidas acabam se cruzando em uma pequena cidade marcada pela violência, fanatismo religioso e tragédias familiares.
Com atuações de Tom Holland, Robert Pattinson e Bill Skarsgård, o suspense mergulha em temas pesados e cria uma atmosfera angustiante do início ao fim. O filme mistura tensão psicológica, crimes brutais e conflitos morais de forma intensa.
O Assassino
Dirigido por David Fincher, o filme acompanha um assassino profissional interpretado por Michael Fassbender que perde o controle após cometer um erro durante uma missão. A partir disso, ele passa a ser perseguido enquanto mergulha em uma espiral de paranoia.
Com visual elegante e narrativa fria e calculista, o longa aposta em tensão constante e diálogos internos para construir um suspense diferente dos tradicionais filmes de ação. Tilda Swinton e Sophie Charlotte também aparecem no elenco.
Camaleões
Benicio Del Toro interpreta um detetive experiente que investiga o assassinato brutal de uma corretora de imóveis. Conforme o caso avança, ele percebe que nada é exatamente o que parece e começa a questionar até mesmo as próprias certezas.
O suspense investe em reviravoltas constantes, personagens ambíguos e uma atmosfera carregada de desconfiança. Aos poucos, a investigação deixa de ser apenas um caso criminal e passa a afetar diretamente a vida pessoal do protagonista.
Amsterdam
Ambientado nos anos 1930, o filme acompanha três amigos — dois soldados e uma enfermeira — que acabam envolvidos em um assassinato misterioso e passam a ser considerados os principais suspeitos do crime.
Estrelado por Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, o longa mistura suspense policial, conspiração e humor ácido em uma trama cheia de segredos e acontecimentos inesperados.
Jaula
Após encontrar uma garota vagando sozinha em uma estrada, Paula e o marido decidem acolhê-la temporariamente em casa. O problema é que a menina acredita que um monstro irá puni-la caso saia de um quadrado desenhado no chão.
O suspense espanhol constrói uma atmosfera claustrofóbica e perturbadora enquanto revela, aos poucos, o passado traumático da garota. A investigação conduzida por Paula transforma o filme em uma experiência angustiante e cheia de tensão.
Joias Brutas
Adam Sandler vive Howard Ratner, dono de uma joalheria em Nova York que acumula dívidas perigosas enquanto tenta lucrar com uma pedra preciosa rara enviada da Etiópia.
O longa transforma situações aparentemente simples em momentos sufocantes de ansiedade e caos. A direção frenética e o comportamento impulsivo do protagonista fazem do filme um dos suspenses mais intensos dos últimos anos.
Setembro 5
Durante os Jogos Olímpicos de Verão na Alemanha, jornalistas esportivos precisam abandonar a cobertura das competições após um grupo terrorista invadir a Vila Olímpica e fazer atletas israelenses reféns.
O filme acompanha a tensão dentro das redações enquanto profissionais da imprensa tentam reportar uma tragédia em tempo real. A narrativa explora os dilemas éticos e emocionais enfrentados durante um dos episódios mais marcantes da história moderna.
Eu Me Importo
Rosamund Pike interpreta Marla Grayson, uma guardiã legal que enriquece explorando idosos ricos e manipulando o sistema judicial para assumir o controle da vida e do patrimônio das vítimas.
Tudo muda quando ela escolhe a pessoa errada para aplicar o golpe e descobre que a nova vítima esconde conexões perigosas. O filme mistura suspense, humor ácido e tensão psicológica em uma trama cheia de manipulação e reviravoltas.