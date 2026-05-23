Lula anuncia data de lançamento da “Netflix brasileira”

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a data de lançamento do “Tela Brasil”, plataforma de streaming gratuita nacional. Chamado de “Netflix brasileira” pelo chefe de estado, o aplicativo estará disponível na próxima semana, no dia 30 de maio.

“Vamos disponibilizar 500 filmes brasileiros para que o povo possa assistir de graça na rede de TV brasileira. É a nossa Netflix, nossa Netflix brasileira”, disse Lula durante a inauguração do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde (CDTS) da Fiocruz, no Rio de Janeiro.

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O Tela Brasil contará com um catálogo de obras nacionais, ampliando o acesso da população a filmes, documentários e outras produções brasileiras, como forma de valorização da cultura audiovisual.

Dentre as produções estarão algumas exibidas em festivais e mostras de cinema espalhados pelo mundo, valorizando as produções independentes do Brasil. O catálogo será ampliado gradualmente com novos conteúdos.

Ao todo, foram destinados R$ 4,2 milhões do governo ao licenciamento de 447 obras audiovisuais.