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Supergirl ganha trailer inédito com participação de Superman; confira

Prévia inédita trouxe cenas de ação, uniforme clássico e uma interação que animou fãs do novo universo cinematográfico

Beatriz Santos
Por
Prévia inédita de Supergirl trouxe cenas de ação e encontro inesperado
Prévia inédita de Supergirl trouxe cenas de ação e encontro inesperado - Foto: Divulgação

Supergirl ganhou um novo teaser exibido nas emissoras de televisão dos Estados Unidos neste sábado, 23. A prévia mostrou cenas inéditas da heroína interpretada por Milly Alcock, além de um momento entre a personagem e o Superman de David Corenswet que rapidamente chamou atenção dos fãs.

Nas imagens, o herói aparece entregando um uniforme para a prima kryptoniana antes de novas sequências de ação tomarem conta do teaser. O vídeo também reforça o tom espacial e aventureiro que deve marcar a produção.

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Originalmente anunciado como Supergirl: A Mulher do Amanhã, o longa passou a se chamar apenas Supergirl e será inspirado na HQ escrita por Tom King e ilustrada pela brasileira Bilquis Evely.

Viagem espacial, vingança e novos personagens

A trama acompanha a heroína em uma jornada pelo espaço ao lado da jovem Ruthye Marie Knoll, em busca do assassino do pai da garota, o vilão Krem. Além de vingança e justiça, a história também promete explorar o lado mais impulsivo e aventureiro da personagem.

Milly Alcock, conhecida por interpretar a jovem Rhaenyra em A Casa do Dragão, assume o papel principal. Já Eve Ridley viverá Ruthye, enquanto Matthias Schoenaerts será o antagonista Krem.

Outro personagem confirmado é Krypto, o famoso Supercão da DC, que também aparece na produção.

Novo capítulo do universo DC

O longa é dirigido por Craig Gillespie, conhecido por Cruella, enquanto o roteiro ficou nas mãos de Ana Nogueira.

O elenco ainda conta com David Krumholtz e Emily Beecham como os pais da protagonista, Zor-El e Alura In-Ze. Já Jason Momoa retorna ao universo da DC em um novo papel: o mercenário Lobo.

Supergirl será o segundo longa da nova fase do universo cinematográfico da DC comandada por James Gunn, iniciada com Superman. A estreia nos cinemas brasileiros está marcada para 25 de junho de 2026.

Veja o trailer:

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