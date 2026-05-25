A série da Netflix com 7 episódios que é a melhor opção para segunda

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O final de semana acabou, mas mesmo no início da semana, nada como uma série curta e envolvente para maratonar em meio à rotina corrida e aliviar o estresse.

Pensando nisso, a Netflix tem uma opção perfeita: Godless, minissérie lançada em 2017 que fez sucesso na época, mas acabou sendo esquecida e ofuscada por novos lançamentos da plataforma.

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Com apenas sete episódios, a produção mistura drama, suspense, tensão constante e cenas de ação em uma trama envolvente ideal para maratonar. A série ainda reúne um grande elenco liderado por Jeff Daniels, Jack O'Connell e Michelle Dockery.

Um faroeste diferente do tradicional

Ambientada no Novo México de 1884, Godless acompanha Frank Griffin, um criminoso violento e temido que atravessa cidades inteiras em busca de Roy Goode, antigo parceiro que se tornou seu maior inimigo.

Ferido e tentando escapar da perseguição, Roy encontra abrigo no rancho de Alice Fletcher, uma mulher marcada por tragédias pessoais e que vive próxima da cidade de La Belle. O local, porém, chama atenção por um detalhe incomum: após um acidente em uma mina, quase toda a população masculina morreu, deixando a cidade praticamente sob comando das mulheres.

A partir daí, a série constrói um clima crescente de tensão enquanto Frank e sua gangue se aproximam cada vez mais da região.

Drama intenso e personagens marcantes

Apesar da estrutura clássica de faroeste, a produção se destaca justamente pela forma como desenvolve seus personagens femininos. Mulheres que antes ocupavam papéis secundários assumem responsabilidades, lideranças e enfrentam ameaças constantes em uma cidade vista como vulnerável por quem está de fora.

Entre os destaques está Mary Agnes, interpretada por Merritt Wever, além da própria Alice Fletcher, personagem central na relação construída com Roy Goode ao longo dos episódios.

Enquanto isso, Roy tenta lidar com os fantasmas do passado e com a perseguição obsessiva de Frank Griffin, um vilão cruel e imprevisível que transforma cada aparição em um momento de tensão.

Visual cinematográfico e clima de tensão

Criada por Scott Frank, a minissérie aposta em uma narrativa com ritmo acelerado e visual cinematográfico. Os cenários do deserto do Novo México, as montanhas e as paisagens áridas ajudam a construir a atmosfera pesada e melancólica da trama.

Além disso, a produção utiliza flashbacks e mudanças de fotografia para aprofundar a história dos personagens sem perder o ritmo principal da narrativa.

Outro ponto elogiado é justamente a forma como os sete episódios conseguem aproveitar cada núcleo da história sem excesso de cenas ou momentos arrastados, culminando em um grande confronto final considerado um dos mais marcantes das séries do gênero.

Sucesso entre crítica e público

Mesmo longe dos assuntos mais comentados atualmente no streaming, Godless continua sendo uma das produções mais elogiadas da Netflix dentro do gênero faroeste.

No Rotten Tomatoes, a minissérie possui 83% de aprovação da crítica e 85% de aprovação do público, números que reforçam o impacto positivo da série desde o lançamento.

Vale a pena?

Para quem procura uma produção curta, intensa e cheia de suspense para assistir na segunda-feira, Godless entrega exatamente isso.

A série combina drama, ação, tensão psicológica e personagens marcantes em uma história que consegue atualizar o faroeste sem perder a essência clássica do gênero.

Com atuações fortes, visual cinematográfico e episódios que mantêm o espectador preso até o final, a minissérie segue como uma das joias esquecidas do catálogo da Netflix.