Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

CINEINSITE

Tela Brasil: streaming gratuito brasileiro já tem data de estreia

Plataforma é uma iniciativa do Governo Federal para ampliar o acesso à cultura

Gustavo Nascimento
Por
Imagem ilustrativa da imagem Tela Brasil: streaming gratuito brasileiro já tem data de estreia
Foto: Divulgação

O streaming “Tela Brasil”, criado pelo Governo Federal, será lançado oficialmente no próximo sábado, 30, de acordo com anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A plataforma, que será coordenada por meio do Ministério da Cultura, pretende oferecer um serviço público e gratuito.

Segundo Lula, serão disponibilizados cerca de 500 filmes nacionais para que a população brasileira possa acessar nas televisões. “É a nossa Netflix, nossa Netflix brasileira”, afirmou o petista.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

LANÇA QUANDO?

Dark Horse: o que falta para o filme sobre Bolsonaro ser lançado
Dark Horse: o que falta para o filme sobre Bolsonaro ser lançado imagem

SE LIGA NA DICA!

A série da Netflix com 7 episódios que é a melhor opção para segunda
A série da Netflix com 7 episódios que é a melhor opção para segunda imagem

EXPECTATIVA

Escala 6x1: governo Lula quer repetir votação do IR para aprovar fim da jornada
Escala 6x1: governo Lula quer repetir votação do IR para aprovar fim da jornada imagem

A plataforma reunirá filmes, documentários e curta-metragens nacionais, além de abrir espaço para produções independentes.

Para disponibilizar as obras em ambiente digital de forma gratuita, o projeto prevê um investimento inicial de R$ 4,2 milhões. Até agora, o catálogo conta com 447 títulos de filmes.

Mercado audiovisual no Brasil

A expectativa de especialistas é que a plataforma fortaleça o mercado, ao mesmo tempo em que projetos tramitam no Congresso Nacional para regularizar as plataformas de streaming internacionais já existentes, como a Netflix e o Prime Video.

A contribuição dessas plataformas para o mercado do cinema nacional tem sido pauta para cineastas, roteiristas, produtores e técnicos do audiovisual brasileiro, que tem se mobilizado contra o desmonte do setor no país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

brasil governo federal Streaming

Relacionadas

Mais lidas