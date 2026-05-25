Tela Brasil: streaming gratuito brasileiro já tem data de estreia

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O streaming “Tela Brasil”, criado pelo Governo Federal, será lançado oficialmente no próximo sábado, 30, de acordo com anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A plataforma, que será coordenada por meio do Ministério da Cultura, pretende oferecer um serviço público e gratuito.

Segundo Lula, serão disponibilizados cerca de 500 filmes nacionais para que a população brasileira possa acessar nas televisões. “É a nossa Netflix, nossa Netflix brasileira”, afirmou o petista.

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A plataforma reunirá filmes, documentários e curta-metragens nacionais, além de abrir espaço para produções independentes.

Para disponibilizar as obras em ambiente digital de forma gratuita, o projeto prevê um investimento inicial de R$ 4,2 milhões. Até agora, o catálogo conta com 447 títulos de filmes.

Mercado audiovisual no Brasil

A expectativa de especialistas é que a plataforma fortaleça o mercado, ao mesmo tempo em que projetos tramitam no Congresso Nacional para regularizar as plataformas de streaming internacionais já existentes, como a Netflix e o Prime Video.

A contribuição dessas plataformas para o mercado do cinema nacional tem sido pauta para cineastas, roteiristas, produtores e técnicos do audiovisual brasileiro, que tem se mobilizado contra o desmonte do setor no país.