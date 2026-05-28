Primeiro trailer do filme de A Viagem resgata clássico em tom sombrio

O primeiro trailer de A Viagem - O Filme foi divulgado nesta quarta-feira, 27, durante um painel no Rio2C, e já deixou claro que a adaptação da clássica obra de Ivani Ribeiro terá mudanças importantes em relação à novela exibida pela Globo em 1994.

Embaladas pela música eternizada pelo Roupa Nova, as primeiras cenas apostam em suspense, drama sobrenatural e uma nova dinâmica entre Alexandre e Diná.

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Interpretado por Pedro Novaes, Alexandre surge agora como Alex Void, um DJ de visual moderno e personalidade ainda mais sombria.

O trailer mostra o personagem apontando uma arma para Téo, vivido por Emilio Dantas, antes de cenas de seu enterro. Pouco depois, o espírito do rapaz aparece surgindo diante do próprio túmulo, usando o figurino preto clássico que marcou o personagem na televisão.



A grande mudança da adaptação está justamente na relação entre Alexandre e Diná, interpretada por Carolina Dieckmann. No longa ambientado nos dias atuais, ela passa a ser um dos principais alvos da vingança do personagem após sua morte.

Em uma das cenas mais tensas do trailer, Alexandre sussurra no ouvido dela: “É tudo culpa sua, você me traiu”.

As imagens seguintes reforçam o clima sobrenatural da produção. Diná começa a viver situações perturbadoras enquanto tenta entender se realmente está vendo o espírito de Alexandre, chamado de obsessor por Alberto, personagem de Eriberto Leão. O filme aposta em uma atmosfera mais próxima do terror psicológico, sem abandonar o melodrama característico da obra original.

Outro momento que chamou atenção dos fãs foi o retorno de Lucinha Lins ao universo de A Viagem. Após interpretar Estela na versão de 1994, a atriz agora vive Dona Maroca. Na cena final do trailer, Diná vai até a cozinha durante a noite e encontra a personagem, que pergunta: “Esperava quem, Diná?”

O encerramento do vídeo ainda resgata um dos momentos mais simbólicos da novela: Diná e Otávio Jordão, interpretado por Rodrigo Lombardi, aparecem dançando enquanto são observados por Alexandre.

Ainda sem data de estreia divulgada, o longa tem roteiro de Jaqueline Vargas, de Sessão de Terapia, e direção de Henrique Sauer, de Segunda Chamada.