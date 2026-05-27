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ORGULHO

Fernanda Montenegro recebe maior honraria do Globo de Ouro

Atriz brasileira foi homenageada em cerimônia histórica

Beatriz Santos
Por
Atriz Fernanda Montenegro
Atriz Fernanda Montenegro - Foto: Leo Martins | Divulgação Globo

A atriz Fernanda Montenegro recebeu oficialmente o Golden Globes Apogeu Award, principal honraria ligada ao prêmio Globo de Ouro, voltada a artistas com impacto duradouro no cinema e na televisão.

A entrega aconteceu durante o Golden Globes Tribute Gala Brazil, realizado no Rio de Janeiro.

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Uma das maiores referências da dramaturgia brasileira, Fernanda Montenegro compartilhou nas redes sociais imagens do troféu recebido em março deste ano e comemorou a homenagem internacional.

Ao comentar o reconhecimento, a atriz afirmou estar “imensamente feliz” com a premiação.

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Um post compartilhado por Fernanda Montenegro (@fernandamontenegrooficial)

Evento marcou momento histórico

A cerimônia realizada no Rio marcou a primeira edição oficial relacionada ao Golden Globe Awards fora dos Estados Unidos.

O evento reuniu nomes importantes do audiovisual brasileiro e celebrou artistas com trajetórias consideradas fundamentais para o cinema e a televisão.

Antônio Pitanga também foi homenageado

Além de Fernanda Montenegro, o ator Antônio Pitanga também recebeu o Golden Globes Apogeu Award.

O reconhecimento destacou a carreira do artista, marcada por mais de 50 filmes e pela participação no movimento do Cinema Novo.

Novos talentos ganharam prêmio especial

A premiação ainda homenageou jovens nomes do audiovisual brasileiro com o Golden Globes Ascensão Award.

Entre os escolhidos estiveram a atriz Valentina Herszage, conhecida por trabalhos como Kill Me Please e Ainda Estou Aqui, além do diretor de fotografia Adolpho Veloso, indicado ao Oscar por Sonhos de Trem.

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Tags

cinema Fernanda Montenegro

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