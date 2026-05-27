'Cássia-O Filme': direção define atriz que será protagonista do longa

A direção de produção do longa-metragem “Cássia - O Filme”, que levará às telas a história da icônica cantora brasileira Cássia Eller, definiu nesta quarta-feira, 27, que a protagonista será interpretada pela atriz Luisa Arraes. A escolha foi consolidada após uma maratona de mais de cem testes realizados com candidatas de todo o país ao longo de cinco meses.

As filmagens do longa estão programadas para começar em outubro. A partir de agora, o diretor e a atriz iniciam a fase de imersão na personagem, que inclui preparação física, laboratórios de interpretação, leituras de roteiro e testes de caracterização.

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O anúncio de Luisa Arraes como protagonista ocorreu durante o evento oficial de lançamento do projeto. Na ocasião, foram apresentados depoimentos do diretor Diego Freitas e de Maria Eugênia, que foi companheira da cantora. O restante do elenco segue em processo de seleção, sob a liderança do produtor de elenco Gabriel Domingues.

Quem é Luisa Arraes

Com sólida carreira no cinema, no teatro e na televisão, Luisa Arraes destaca-se por papéis em produções de grande alcance, como as novelas “Segundo Sol” e “No Rancho Fundo”, além da adaptação cinematográfica de “Grande Sertão” (2024). Nas telonas, a atriz também integrou o elenco de longas elogiados pela crítica, como “Boa Sorte” (2014) e “Aos Teus Olhos” (2017).

Novo desafio para o diretor

A cinebiografia representa um novo marco na carreira do diretor Diego Freitas, conhecido pelo grande público pelo recente sucesso do filme “Caramelo”. O cineasta destacou que a busca pela atriz ideal priorizou a sensibilidade em detrimento de imitações superficiais:

“A Cássia tinha uma energia muito própria, muito verdadeira, e a Luisa também tem isso. Ela consegue ser forte e delicada ao mesmo tempo, sem parecer calculado. Em nenhum momento eu queria alguém tentando reproduzir trejeitos ou fazer uma caricatura. O mais importante era encontrar uma atriz que transmitisse a alma da Cássia, a sua liberdade, a intensidade e as contradições. E a Luisa trouxe isso de um jeito muito emocionante”, afirmou Freitas.

Novo ângulo para uma história conhecida

A produtora Iafa Britz, que esteve à frente do aclamado documentário sobre a cantora lançado em 2014, explicou a decisão de revisitar a trajetória de Cássia Eller, agora sob o formato de ficção:

“Queremos contar a história dessa mulher artista, provedora, amante e mãe. Sou muito grata à Maria Eugênia e ao Chico [filho de Cássia] pela generosidade de compartilhar conosco a intimidade dessa família”, concluiu a produtora.