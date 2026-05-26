De novo? Tobey Maguire pode voltar como Homem-Aranha em Vingadores 5

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Vingadores: Doutor Destino segue cercado por rumores e possíveis surpresas antes mesmo de chegar aos cinemas. Agora, uma nova informação envolvendo produtos oficiais do longa levantou especulações sobre o possível retorno de Tobey Maguire como Homem-Aranha no próximo grande evento da Marvel.

Segundo o canal Sammys Collectable Toys Hall, conhecido por divulgar lançamentos de brinquedos e colecionáveis, a Hasbro estaria preparando a primeira linha da coleção Marvel Legends inspirada no filme com quatro personagens principais: Doutor Destino, Capitão América, Thor e justamente a versão do Homem-Aranha interpretada por Tobey Maguire.

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O canal afirma que a revelação oficial dos produtos deve acontecer durante a San Diego Comic-Con deste ano. Até o momento, porém, a informação segue apenas como rumor e ainda não foi confirmada pela Marvel Studios.



The first wave of Marvel Legends figures for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ will reportedly include:



• Doctor Doom

• Tobey Maguire’s Spider-Man

• Thor

• Captain America



Hasbro is expected to reveal them at SDCC.



(via: https://t.co/OBdB0Z2bNf) pic.twitter.com/IS1mrxPEq1 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) May 26, 2026

Rumor reacende expectativas dos fãs

A possível participação de Tobey Maguire rapidamente movimentou as redes sociais, principalmente após o enorme sucesso do ator em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

Desde então, rumores sobre novos retornos do ator ao universo cinematográfico da Marvel se tornaram frequentes, especialmente por conta da atual aposta do estúdio em multiverso, realidades alternativas e encontros entre diferentes gerações de heróis.

Caso a participação realmente aconteça, o filme pode ampliar ainda mais a quantidade de personagens históricos reunidos em tela.

Tudo sobre Vingadores: Doutor Destino

O quinto filme dos Vingadores terá como principal antagonista o Doutor Destino interpretado por Robert Downey Jr., que anteriormente marcou o MCU vivendo Tony Stark, o Homem de Ferro.

A direção ficará novamente com os irmãos Anthony Russo e Joe Russo, responsáveis por sucessos como Vingadores: Ultimato. O roteiro será assinado por Michael Waldron e Stephen McFeely.

O elenco já confirmado reúne alguns dos maiores nomes da franquia, incluindo Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd e Letitia Wright.

A produção também contará com personagens introduzidos após Ultimato, como Shang-Chi, Quarteto Fantástico, Thunderbolts e Namor.

Outro dos grandes destaques confirmados é o retorno dos X-Men clássicos dos filmes da antiga Fox. Entre os nomes anunciados estão Patrick Stewart como Professor X, Ian McKellen como Magneto, James Marsden como Ciclope e Alan Cumming como Noturno.

Vingadores: Doutor Destino estreia nos cinemas em 17 de dezembro de 2026.