Só 6 episódios: a nova série da Netflix que vai dominar sua quarta

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Estamos no meio da semana, mas a vontade de assistir boas histórias continua mesmo em meio à correria da rotina. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção perfeita para quem procura uma produção envolvente nesta quarta-feira.

Recém-lançada na plataforma, Futuro Deserto já alcançou o TOP 10 do streaming e atualmente ocupa a sexta posição entre as séries mais assistidas.

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Com apenas seis episódios, a novidade vem chamando atenção especialmente entre fãs de ficção científica.

Misturando drama familiar, inteligência artificial e suspense psicológico, a série aposta em uma trama curta e intensa, ideal para quem quer começar e terminar uma maratona antes do início do final de semana.



Androides, luto e uma família em crise

Ambientada em um futuro próximo, Futuro Deserto acompanha Alex, um psicólogo organizacional interpretado por José María Yazpik, que tenta reconstruir a vida após a morte da esposa.

Funcionário da empresa FUZHIPIN, ele participa de um experimento envolvendo os chamados ANBIs, androides praticamente indistinguíveis dos seres humanos. Como parte do programa, essas máquinas passam a viver dentro de famílias reais para testar convivência, emoções e limites sociais.

Alex se muda com os dois filhos para o sul do México acompanhado por María, androide interpretada por Astrid Bergès-Frisbey, criada justamente para ocupar o espaço deixado pela mãe das crianças.

O problema começa quando María passa a demonstrar emoções inesperadas, despertando desconfiança na comunidade local e levantando questionamentos sobre o que realmente define uma pessoa.

Uma ficção científica mais humana do que tecnológica

Diferente das tradicionais histórias sobre “humanos contra máquinas”, a série mexicana aposta em um caminho mais intimista e emocional. O foco não está apenas nos androides, mas principalmente na maneira como as pessoas reagem à presença deles.

Enquanto falhas técnicas começam a surgir e a empresa responsável pelo projeto revela intenções cada vez mais obscuras, a narrativa mergulha em temas como luto, identidade, pertencimento e relações familiares.

A produção também dialoga diretamente com discussões atuais sobre inteligência artificial, tecnologia e convivência humana, trazendo uma sensação constante de proximidade com o presente.

Para quem gostou de Black Mirror, Westworld ou do filme Her, a nova série da Netflix segue uma linha parecida ao explorar emoções humanas em meio ao avanço tecnológico.

Elenco reúne nomes conhecidos do público

Além de José María Yazpik, conhecido por trabalhos como Narcos: Mexico, o elenco reúne nomes populares do cinema e da televisão latino-americana.

A atriz Karla Souza, conhecida por How to Get Away with Murder, interpreta Sara, uma especialista em robótica diretamente ligada aos experimentos da FUZHIPIN.

Também fazem parte da produção Andrés Parra, Ilse Salas, Natasha Dupeyrón e Natalia Solián.

Vale a pena?

Sim, especialmente para quem procura uma produção curta, atual e fácil de maratonar. Futuro Deserto consegue entregar suspense, drama familiar e ficção científica em poucos episódios, sem exigir um compromisso longo do espectador.

Além disso, o fato de ser uma novidade recém-chegada ao catálogo e já aparecer entre as produções mais assistidas da Netflix ajuda a explicar por que a série rapidamente virou assunto entre os assinantes da plataforma.