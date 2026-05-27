Só 6 episódios: a série de sucesso da Netflix para ver em uma tarde

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NÃO SABE O QUE ASSISTIR?

Quem procura uma série curta para maratonar encontra em Depois da Cabana uma das produções mais populares da Netflix nos últimos anos.

Lançada em 2023, a minissérie alemã possui apenas seis episódios, mistura suspense psicológico com thriller criminal e acumulou mais de 80 milhões de visualizações na plataforma. Apesar disso, acabou sendo esquecida em meio a novos lançamentos da Netflix.

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Baseada no livro Liebes Kind, de Romy Hausmann, a trama rapidamente virou fenômeno mundial e ainda conquistou o Emmy Internacional de Melhor Minissérie ou Filme para TV em 2024.

Mistério começa após fuga chocante

Criada por Isabel Kleefeld e Julian Pörksen, Depois da Cabana acompanha Lena, uma mulher mantida em cativeiro durante mais de dez anos ao lado dos filhos.

As crianças, Hannah e Jonathan, cresceram isoladas do mundo exterior e submetidas a uma rotina rígida criada pelo sequestrador. Tudo muda quando Lena encontra uma oportunidade para escapar com os filhos.

A fuga, porém, acaba revelando conexões com um antigo crime não solucionado há mais de uma década.

Série virou um dos maiores sucessos da Netflix

O desempenho da produção chamou atenção logo após a estreia. Segundo dados do site especializado What's on Netflix, a minissérie acumulou 82,3 milhões de visualizações e 396,8 milhões de horas assistidas desde o lançamento.

No segundo semestre de 2023, Depois da Cabana ficou atrás apenas de One Piece: A Série entre as séries mais populares da plataforma.

Além do sucesso de audiência, a produção alemã também recebeu elogios da crítica pelo clima tenso, pela narrativa fechada e pela capacidade de manter o suspense até o episódio final.

Vale a pena assistir?

Sim, especialmente para quem gosta de suspense psicológico, mistérios densos e séries curtas para maratonar rapidamente.

Depois da Cabana teve uma recepção extremamente positiva desde o lançamento e, até o momento, conta com 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de 82% de aprovação do público na plataforma.

A série também chamou atenção pela atmosfera claustrofóbica, pelas reviravoltas constantes e pela construção gradual dos mistérios, elementos que ajudaram a transformá-la em um dos thrillers mais comentados da Netflix nos últimos anos.

Para fãs de suspenses criminais e histórias cheias de tensão psicológica, a série se torna uma escolha quase obrigatória no streaming.

Outra série alemã também domina o streaming

Embora tenha se tornado um fenômeno global, Depois da Cabana não é a única produção alemã de destaque no catálogo da Netflix.

Dark segue como um dos maiores sucessos internacionais da plataforma, misturando suspense, ficção científica e viagem no tempo em uma trama considerada uma das mais complexas do streaming.