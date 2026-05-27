NÃO SABE O QUE ASSISTIR?
Só 6 episódios: a série de sucesso da Netflix para ver em uma tarde
Produção intensa, cheia de mistérios e conquistou o público com milhões de horas assistidas
Quem procura uma série curta para maratonar encontra em Depois da Cabana uma das produções mais populares da Netflix nos últimos anos.
Lançada em 2023, a minissérie alemã possui apenas seis episódios, mistura suspense psicológico com thriller criminal e acumulou mais de 80 milhões de visualizações na plataforma. Apesar disso, acabou sendo esquecida em meio a novos lançamentos da Netflix.
Baseada no livro Liebes Kind, de Romy Hausmann, a trama rapidamente virou fenômeno mundial e ainda conquistou o Emmy Internacional de Melhor Minissérie ou Filme para TV em 2024.
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Mistério começa após fuga chocante
Criada por Isabel Kleefeld e Julian Pörksen, Depois da Cabana acompanha Lena, uma mulher mantida em cativeiro durante mais de dez anos ao lado dos filhos.
As crianças, Hannah e Jonathan, cresceram isoladas do mundo exterior e submetidas a uma rotina rígida criada pelo sequestrador. Tudo muda quando Lena encontra uma oportunidade para escapar com os filhos.
A fuga, porém, acaba revelando conexões com um antigo crime não solucionado há mais de uma década.
Série virou um dos maiores sucessos da Netflix
O desempenho da produção chamou atenção logo após a estreia. Segundo dados do site especializado What's on Netflix, a minissérie acumulou 82,3 milhões de visualizações e 396,8 milhões de horas assistidas desde o lançamento.
No segundo semestre de 2023, Depois da Cabana ficou atrás apenas de One Piece: A Série entre as séries mais populares da plataforma.
Além do sucesso de audiência, a produção alemã também recebeu elogios da crítica pelo clima tenso, pela narrativa fechada e pela capacidade de manter o suspense até o episódio final.
Vale a pena assistir?
Sim, especialmente para quem gosta de suspense psicológico, mistérios densos e séries curtas para maratonar rapidamente.
Depois da Cabana teve uma recepção extremamente positiva desde o lançamento e, até o momento, conta com 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de 82% de aprovação do público na plataforma.
A série também chamou atenção pela atmosfera claustrofóbica, pelas reviravoltas constantes e pela construção gradual dos mistérios, elementos que ajudaram a transformá-la em um dos thrillers mais comentados da Netflix nos últimos anos.
Para fãs de suspenses criminais e histórias cheias de tensão psicológica, a série se torna uma escolha quase obrigatória no streaming.
Outra série alemã também domina o streaming
Embora tenha se tornado um fenômeno global, Depois da Cabana não é a única produção alemã de destaque no catálogo da Netflix.
Dark segue como um dos maiores sucessos internacionais da plataforma, misturando suspense, ficção científica e viagem no tempo em uma trama considerada uma das mais complexas do streaming.