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Cine Glauber Rocha não abrirá às segundas-feiras; entenda

Alteração foi anunciada nesta quarta-feira, 27

Agatha Victoria Reis
Por
Cine Glauber Rocha
Cine Glauber Rocha - Foto: Divulgação

O tradicional Cine Glauber Rocha, localizado na Praça Castro Alves, em Salvador, anunciou nesta quarta-feira, 27, uma mudança na programação do espaço. Entre os meses de Junho e Outubro, o cinema estará fechado às segundas-feiras, a partir do dia 1º de Junho.

De acordo com a instituição, a medida tem como objetivo realizar reparos estruturais e melhorias no espaço.

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“Estar fechado na segunda não é uma novidade por aqui, mas encarem isso como uma breve hibernação: vamos recarregar as energias para voltar com força total nas segundas-feiras mais perto do verão!”, disse em comunicado.

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A programação do cinema segue normalmente, de terça a domingo.

Veja:

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O cinema foi alvo de polêmicas após restringir o acesso ao seu famoso terraço apenas a clientes com ingresso. A medida foi tomada após o espaço passar por um período intenso de depredação de alguns de seus espaços, como a própria cobertura e os banheiros do quarto andar.

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