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Tela Brasil: os melhores filmes disponíveis na plataforma gratuita
O Cineinsite A TARDE selecionou os melhores filmes entre as 555 obras presentes no streaming
A nova plataforma pública e gratuita de streaming, a Tela Brasil, foi lançada neste sábado, 30, pelo Governo Federal. Apelidada de "Netflix brasileira", a iniciativa estreia com 555 obras audiovisuais nacionais, entre curtas, médias e longas-metragens, telefilmes e produções seriadas.
O catálogo inicial é composto por 267 curtas-metragens, 139 longas-metragens, 85 médias-metragens ou telefilmes e 64 obras seriadas, reunindo produções realizadas entre 1910 e 2025.
Inicialmente, a plataforma estará disponível apenas na versão web, com acesso gratuito por meio do site telabrasil.cultura.gov.br. O login será realizado via cadastro no Gov.br. As versões para Android e iOS devem ser disponibilizadas em até 30 dias após o lançamento oficial.
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O site está dividido nas categorias MinC, Oscar, Diversidade Cultural, Infância, Juventude, Artes, Africanidades, Brasilidade, Arte e Estética e Filmes Recomendados.
O Cineinsite A TARDE selecionou os melhores filmes do catálogo da nova plataforma Tela Brasil. Confira!
🍿Confira os melhores filmes do Tela Brasil
-Top 10 mais assistidos
- O órfão
- Tia Ciata
- Na Ponta Do Palito
- Rolê - Histórias dos Rolezinhos
- O Cinegrafista de Rondon
- Fantasmas (CastelPadels)
- Capitão Astúcia
- 7 Cortes de Cabelo no Congo
- Virando Gente
- Oswaldo Cruz
- Categoria MinC
Obras audiovisuais pertencentes aos acervos de instituições públicas nacionais.
- O Cangaceiro
- A Idade da Terra
- Veneno
- A Mão do Povo
- Cinema e Futebol
- Categoria Oscar
Curadoria com produções e coproduções brasileiras de excelência que marcaram presença no Oscar desde 1960.
- A Hora da Estrela
- Carandiru
- O que é isso, companheiro?
- Olga
- A Noite do Espantalho
- Categoria Diversidade Cultural
Obras audiovisuais que representam a diversidade cultural brasileira.
- Carolina
- O Menino da Moeda
- Cartas de Amor
- Mergulho
- INABITÁVEL
Em atualização*