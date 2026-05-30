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Tela Brasil: os melhores filmes disponíveis na plataforma gratuita

O Cineinsite A TARDE selecionou os melhores filmes entre as 555 obras presentes no streaming

Agatha Victoria Reis
Por
Tela Brasil
Tela Brasil - Foto: Divulgação

A nova plataforma pública e gratuita de streaming, a Tela Brasil, foi lançada neste sábado, 30, pelo Governo Federal. Apelidada de "Netflix brasileira", a iniciativa estreia com 555 obras audiovisuais nacionais, entre curtas, médias e longas-metragens, telefilmes e produções seriadas.

O catálogo inicial é composto por 267 curtas-metragens, 139 longas-metragens, 85 médias-metragens ou telefilmes e 64 obras seriadas, reunindo produções realizadas entre 1910 e 2025.

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Inicialmente, a plataforma estará disponível apenas na versão web, com acesso gratuito por meio do site telabrasil.cultura.gov.br. O login será realizado via cadastro no Gov.br. As versões para Android e iOS devem ser disponibilizadas em até 30 dias após o lançamento oficial.

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O site está dividido nas categorias MinC, Oscar, Diversidade Cultural, Infância, Juventude, Artes, Africanidades, Brasilidade, Arte e Estética e Filmes Recomendados.

O Cineinsite A TARDE selecionou os melhores filmes do catálogo da nova plataforma Tela Brasil. Confira!

🍿Confira os melhores filmes do Tela Brasil

-Top 10 mais assistidos

  • O órfão
  • Tia Ciata
  • Na Ponta Do Palito
  • Rolê - Histórias dos Rolezinhos
  • O Cinegrafista de Rondon
  • Fantasmas (CastelPadels)
  • Capitão Astúcia
  • 7 Cortes de Cabelo no Congo
  • Virando Gente
  • Oswaldo Cruz

- Categoria MinC

Obras audiovisuais pertencentes aos acervos de instituições públicas nacionais.

  • O Cangaceiro
  • A Idade da Terra
  • Veneno
  • A Mão do Povo
  • Cinema e Futebol

- Categoria Oscar

Curadoria com produções e coproduções brasileiras de excelência que marcaram presença no Oscar desde 1960.

  • A Hora da Estrela
  • Carandiru
  • O que é isso, companheiro?
  • Olga
  • A Noite do Espantalho

- Categoria Diversidade Cultural

Obras audiovisuais que representam a diversidade cultural brasileira.

  • Carolina
  • O Menino da Moeda
  • Cartas de Amor
  • Mergulho
  • INABITÁVEL

Em atualização*

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