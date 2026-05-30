Esse filme de ação e comédia da Netflix é ideal para salvar seu sábado

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Finalmente o fim de semana chegou e, com o tempo livre, a vontade de encontrar um filme leve e divertido na Netflix só aumenta.

Para quem procura uma produção rápida, cheia de ação, comédia e situações completamente absurdas, Corra que a Polícia Vem Aí! aparece como uma das opções mais curiosas para assistir neste sábado.

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Com 1h25 de duração, o longa aposta em uma trama acelerada, recheada de perseguições, acidentes e investigações policiais que saem do controle o tempo inteiro.

A nova versão acompanha Frank Drebin Jr., interpretado por Liam Neeson, filho do lendário policial da franquia clássica de humor.

Agora integrante da divisão de elite da polícia de Los Angeles, ele tenta investigar um assalto a banco que rapidamente se conecta a um cadáver misterioso, uma conspiração envolvendo bombas e um bilionário dono de uma empresa de carros elétricos.



Ao lado do parceiro Ed Hocken Jr., vivido por Paul Walter Hauser, o personagem mergulha em uma sequência de operações policiais completamente desastrosas. Quanto mais Drebin acredita estar resolvendo o caso, maior fica o caos ao redor dele.

Humor e caos policial

O filme dirigido por Akiva Schaffer aposta em um humor físico constante, com cenas de infiltração fracassadas, perseguições exageradas e investigações que viram verdadeiros acidentes em cadeia.

Grande parte da comédia funciona justamente pela postura séria de Liam Neeson diante das situações mais absurdas possíveis. Conhecido por filmes dramáticos e thrillers de ação, o ator usa a própria imagem sisuda para transformar cada desastre em algo ainda mais engraçado.

Em uma das sequências, Drebin tenta conduzir uma operação policial discreta e acaba destruindo parte do local enquanto continua falando normalmente com o parceiro.

Em outra, uma perseguição atravessa uma feira lotada e provoca uma sucessão de acidentes enquanto os criminosos parecem mais assustados com o policial do que com a própria polícia.

Mistério, ação e absurdos

Apesar da comédia dominar praticamente todas as cenas, a trama também envolve uma investigação cheia de reviravoltas. Beth Davenport, personagem de Pamela Anderson, procura Drebin após desconfiar da morte do irmão, tratada inicialmente como suicídio.

A partir daí, o policial passa a enfrentar criminosos, explosões, operações sigilosas e um esquema que ameaça toda Los Angeles. O roteiro usa essa investigação apenas como ponto de partida para encaixar piadas rápidas e acontecimentos absurdos quase ao mesmo tempo.

Outro destaque é o ritmo acelerado. As cenas raramente ficam tempo demais no mesmo lugar, e várias piadas acontecem simultaneamente em segundo plano, repetindo o estilo clássico da franquia original.

Continuação e recomeço

O longa também funciona como uma continuação da trilogia estrelada por Leslie Nielsen entre os anos 1980 e 1990. Mais de duas décadas depois do último filme da série, a produção tenta atualizar o humor para uma nova geração sem abandonar o tom exagerado que transformou a franquia em referência da comédia policial.

Além de Liam Neeson, o elenco reúne nomes como Kevin Durand, Danny Huston e Paul Walter Hauser. O roteiro é assinado por Dan Gregor e Doug Mand, dupla conhecida pelo trabalho em How I Met Your Mother.

Vale a pena?

Corra que a Polícia Vem Aí! entrega exatamente a proposta que promete: uma mistura de ação, investigação e humor nonsense em ritmo acelerado.

Com apenas 1h25, o filme aposta em piadas constantes, situações absurdas e personagens completamente atrapalhados para criar uma experiência leve e descontraída para o fim de semana.

A recepção também foi positiva entre os críticos. No Rotten Tomatoes, o longa alcançou 87% de aprovação, reforçando o bom retorno da franquia após mais de 20 anos longe dos cinemas.