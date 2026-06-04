Igreja de São Francisco ganha data de reabertura após tragédia

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A Igreja de São Francisco, patrimônio cultural brasileiro desde a década de 1930, localizada no Centro Histórico de Salvador, ganhou previsão de entrega das obras de restauro. O local está fechado desde 2025, após o desabamento do forro do teto.

A tragédia culminou na morte da turista Giulia Panchon, de 26 anos, atingida no desabamento. A previsão de entrega do restauro, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é para 2029, quando o público poderá visitar novamente o local.

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Valores da obra

Incluída na nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o restauro custará R$ 34,7 milhões, valor dividido em ações sequenciais. São elas

Estabilização do claustro: R$ 1,8 milhão

Projetos de restauro: R$ 2,9 milhões

Restauro da igreja: R$ 30 milhões

Superintendente do Iphan na Bahia, Hermano Queiroz, propôs um pacto social pela preservação dos patrimônios, incluindo a igreja.

"O cuidado com o patrimônio é uma responsabilidade compartilhada. Aqui na Igreja de São Francisco, há uma união de esforços entre Iphan, a ordem franciscana, que é dona da Igreja, e outros entes públicos para a restauração do conjunto. E esperamos que a iniciativa privada e a sociedade civil também se envolvam, inclusive com apoio de recursos para a recuperação do complexo. Este pode ser um ótimo exemplo para todo o pais", afirmou.