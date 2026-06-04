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SALVADOR

Igreja de São Francisco ganha data de reabertura após tragédia

Cronograma de entrega foi apresentado pelo Iphan

Cássio Moreira
Por
Igreja de São Francisco segue fechada
Igreja de São Francisco segue fechada - Foto: Mariana Alves | Iphan

A Igreja de São Francisco, patrimônio cultural brasileiro desde a década de 1930, localizada no Centro Histórico de Salvador, ganhou previsão de entrega das obras de restauro. O local está fechado desde 2025, após o desabamento do forro do teto.

A tragédia culminou na morte da turista Giulia Panchon, de 26 anos, atingida no desabamento. A previsão de entrega do restauro, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é para 2029, quando o público poderá visitar novamente o local.

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Valores da obra

Incluída na nova versão do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), o restauro custará R$ 34,7 milhões, valor dividido em ações sequenciais. São elas

  • Estabilização do claustro: R$ 1,8 milhão
  • Projetos de restauro: R$ 2,9 milhões
  • Restauro da igreja: R$ 30 milhões

Superintendente do Iphan na Bahia, Hermano Queiroz, propôs um pacto social pela preservação dos patrimônios, incluindo a igreja.

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"O cuidado com o patrimônio é uma responsabilidade compartilhada. Aqui na Igreja de São Francisco, há uma união de esforços entre Iphan, a ordem franciscana, que é dona da Igreja, e outros entes públicos para a restauração do conjunto. E esperamos que a iniciativa privada e a sociedade civil também se envolvam, inclusive com apoio de recursos para a recuperação do complexo. Este pode ser um ótimo exemplo para todo o pais", afirmou.

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