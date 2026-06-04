Bahia está entre os estados com mais usuários do Tela Brasil

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A Bahia aparece entre os cinco estados com maior número de usuários da Tela Brasil, plataforma pública de streaming dedicada exclusivamente a produções audiovisuais nacionais. Nos dois primeiros dias de funcionamento, o serviço registrou 2,3 milhões de visualizações e ultrapassou 290 mil acessos.

O estado contabilizou cerca de 18,2 mil usuários nos primeiros dias da plataforma. A Bahia ficou atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

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Lançada pelo Ministério da Cultura em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), a plataforma estreou no fim de maio com o objetivo de ampliar o acesso gratuito ao audiovisual brasileiro.

Atualmente, o catálogo reúne mais de 500 produções, entre filmes, séries, documentários e curtas-metragens.

O streaming e o catálogo

Em determinados momentos, a plataforma chegou a reunir mais de 53 mil pessoas assistindo simultaneamente aos conteúdos disponíveis, demonstrando a forte adesão registrada logo após o lançamento.

Entre os títulos mais assistidos estão clássicos e produções conhecidas do cinema nacional, como:

Deus e o Diabo na Terra do Sol , de Glauber Rocha;

, de Glauber Rocha; Carandiru;

A Hora da Estrela ;

; Ilha das Flores ;

; e a animação O Menino e o Mundo , indicada ao Oscar.

O catálogo também reúne obras como Terra em Transe, Olga, O Que É Isso, Companheiro? e o documentário Lixo Extraordinário, além de produções independentes que tiveram circulação restrita em festivais e mostras de cinema.

Inicialmente, a Tela Brasil está disponível apenas na versão web e o acesso é feito por meio de uma conta Gov.br.