Sesab busca R$ 17,6 milhões do PAC para construir nova policlínica

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A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) recebeu aprovação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para solicitar ao Ministério da Saúde recursos destinados à construção de uma nova policlínica regional no município de Barra, no oeste baiano. O pleito prevê investimento de R$ 17,68 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira, 4, sendo formalizada por resolução da CIB, que aprovou o encaminhamento da proposta apresentada pela Sesab junto ao governo federal.

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O projeto contempla a implantação de uma unidade de policlínica regional, equipamento voltado à oferta de consultas especializadas, exames e serviços ambulatoriais de média complexidade.

Regramento e financiamento

A aprovação ocorre dentro do processo de seleção do Novo PAC Saúde, criado pelo Ministério da Saúde para financiar novos equipamentos públicos e ampliar a infraestrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) nos estados e municípios.

A resolução da CIB cita que o pedido segue regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde desde a abertura da seleção, realizada em 2023, além do fluxo estadual aprovado pela própria comissão para encaminhamento das propostas.

Caso o financiamento federal seja confirmado, a unidade será implantada no município de Barra, ampliando a rede regionalizada de assistência especializada no interior baiano.

Reunião em Brasília

Em janeiro, o vice-prefeito de Barra, Neguinho do Sindicato (PT), informou que participou da Marcha dos Prefeitos em encontro com o então ministro da Casa Civil, Rui Costa, e apresentou o pedido para a construção da policlínica no município.

Segundo o gestor, na época, Rui confirmou a construção da unidade por meio do Novo PAC Saúde.