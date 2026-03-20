Obras de nova policlínica de Salvador podem começar em breve

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Policlinica Regional de Saúde - Foto: Manu Dias/GOVBA

Os soteropolitanos poderão contar em breve com uma nova policlínica na Avenida 29 de Março, no bairro de Jaguaripe, em Salvador.

Após autorizar a Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador (Sefaz) a desapropriar um terreno para a construção da unidade, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) abriu licitação para contratar a empresa responsável pela obra.

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Como será o pregão?

De acordo com publicação no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira, 19, a concorrência será realizada em formato eletrônico no dia 15 de maio de 2026, às 10h, por meio da plataforma Comprasnet.

Além da execução da obra, a empresa vencedora ficará responsável pela elaboração dos projetos executivos, desenvolvimento das peças orçamentárias e aprovação junto aos órgãos reguladores.

O modelo adotado é o de contratação semi-integrada, que reúne projeto e construção em um único contrato.

O que se sabe sobre a nova policlínica?

A unidade será construída com recursos do Novo PAC e terá cerca de 7.154,52 m². O equipamento será implantado em uma das principais vias da cidade, a Avenida 29 de Março.

Terreno da nova policlínica de Salvador | Foto: Divulgação/DOM

A localização é estratégica para atender moradores de regiões como:

Jaguaripe I

Cajazeiras

Castelo Branco

Jardim Nova Esperança

A expectativa é reforçar o atendimento de média complexidade na rede municipal de saúde, ampliando o acesso a consultas especializadas e exames.

Quantas policlínicas existem em Salvador?

Atualmente, Salvador conta com duas policlínicas públicas de grande porte em funcionamento, ambas geridas pelo governo da Bahia.

As unidades são:

Policlínica de Narandiba : localizada na Avenida Edgard Santos, realiza cerca de 14 mil atendimentos por mês

Policlínica de Narandiba | Foto: Divulgação

Policlínica de Escada : situada no Subúrbio Ferroviário, atende à população da região com diversas especialidades e exames diagnósticos