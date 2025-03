Jerônimo quer conversar com Bruno Reis sobre policlínica em Salvador

Jerônimo e secretária de Saúde Roberta Santana inauguraram UTI onco-hematológica do Hospital Geral Roberto Santos - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) revelou, nesta quarta-feira, 12, durante a entrega da nova UTI onco-hematológica do Hospital Geral Roberto Santos, mais um assunto que deve ser tratado em sua primeira reunião com o prefeito Bruno Reis (União Brasil).

O petista indicou que viu com ressalvas a intenção da prefeitura de Salvador em construir uma nova policlínica na cidade. O projeto foi cadastrado para receber recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e se aprovado, vai receber financiamento do governo Lula.

Segundo o governador, se o município aderisse as duas policlínicas já existentes, localizadas nos bairros de Escada e Narandiba, não haveria necessidade da construção de uma terceira. Encontro entre governador e prefeito ainda não tem data para acontecer.

“O município cadastrou uma policlínica, mas nós temos duas. Se o município aderir essas duas, não vai precisar construir. Ele não vai pagar ao governo do estado não, é ao consórcio. Ele vai contribuir com a parte dele, e vai ter condições de botar uma quantidade de pessoas para atender ou em Escada ou em Narandiba”, disse Jerônimo.

O chefe do Executivo estadual ponderou que as disputas políticas ficaram no passado e que agora é o momento de diálogo entre os gestores. “Essa disputa entre governador e prefeito já foi, está no passado. Vai ser em 26. Eu espero que a gente possa fazer como estou fazendo com o Zé Ronaldo, e com tantos outros municípios”, pontuou o governador.