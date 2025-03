Lembra dele? Doria reaparece para comemorar vacina contra Covid

João Doria reapareceu nas redes sociais para lembrar de vacina contra Covid - Foto: Governo de São Paulo

O empresário e ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), chamou atenção em uma publicação nas redes sociais na quarta-feira, 11. Em uma postagem feita na sua conta do X (antigo Twitter), o gestor lembrou um feito da gestão durante a pandemia da Covid-19, que foi a distribuição da vacina Coronavac.

“Há 5 anos, a pandemia de COVID-19 mudou o mundo. Choramos a perda de pais, mães, filhos, filhas, avós, tios e amigos que fazem falta em todas as famílias. Enfrentamos desafios imensos, negacionismo e impactos econômicos globais, mas preservar a vida sempre foi essencial. Isso teve um alto custo, mas nossa luta não foi em vão. Trouxemos a vacina e salvamos milhares de vidas no Brasil. A ciência venceu e nos trouxe de volta à normalidade. Viva a vida! Viva a ciência! Viva a vacina!”, escreveu Doria em seu perfil no X, antigo Twitter.

Na época, por conta de seu empenho para liberação da vacina, João Doria se distanciou e protagonizou embates com o então presidente Jair Bolsonaro (PL). Em maio de 2021, ele foi o primeiro a receber a dose da vacina.

Doria era a aposta do PSDB para a disputa à presidência da República. Ele chegou a ganhar as prévias do partido, mas em maio de 2022, anunciou a sua saída da vida pública e sequer disputou a reeleição ao governo de São Paulo.