Doria tenta reaproximação com Lula e envia carta

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem buscado se reaproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um dos gestos, o político enviou uma carta ao chefe do Planalto.

Segundo informações do jornal O Globo, a carta foi escrita a próprio punho pelo ex-tucano. No texto, Doria afirma querer ter a chance de dizer a Lula que errou com ele.

“Queria ter a chance de dizer que errei”, diz trecho da carta, segundo a publicação.

Doria foi eleito governador em 2018, apoiando o então candidato ao Planalto Jair Bolsonaro (PL). Na época, levado pelo movimento BolsoDoria, ele fez duros ataques a Lula, que estava preso.

Doria acabou rompendo com Bolsonaro depois de eleito, após entrarem em rota de colisão em temas como a Covid-19.