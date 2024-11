“Colham bons frutos”, deseja Janja aos estudantes do Enem

Primeira-dama deseja boa sorte aos estudantes - Foto: Cláudio Kbene | Planalto

A primeira-dama Janja da Silva desejou uma boa prova para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, neste domingo, 3, em uma publicação nas redes sociais.

No post feito no Instagram, Janja compartilhou um passeio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pomar do Palácio da Alvorada, e disse esperar que todos consigam colher “bons frutos”.

“Que vocês colham bons frutos na prova”, escreveu a primeira-dama na legenda da publicação.

No sábado, 2, Lula também desejou uma boa prova para quem vai fazer o Enem, e deu dicas aos estudantes. Ele lembrou da importância de levar documento com foto e chegar no local da prova com antecedência, evitando contratempos.