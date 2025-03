Centrão pressiona Lula por reforma ministerial no governo

Esplanada dos Ministérios - Foto: Agência Brasil

Os partidos do Centrão esperam do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) uma definição sobre a reforma ministerial até o final deste mês. Informalmente, esse é o prazo que está sendo dado para Lula promover alterações no ministério.

A avaliação é que se abril chegar e não houver alterações no ministério é porque Lula desistiu de ampliar a reforma. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Os partidos indicam que o prazo é importante por conta da desincompatibilização para quem vai concorrer às eleições de 2026, que se dará na primeira semana de abril. Membros do Centrão avaliam que ficar menos de um ano no cargo é pouco tempo para deixar alguma marca.