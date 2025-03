Governo terá que cortar R$ 15 bi para destravar Orçamento, diz Coronel

Relator do orçamento, senador Ângelo Coronel (PSD-BA) - Foto: Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

Parte do orçamento anual do governo Lula (PT) segue travado no Senado. A matéria que está sendo relatada na Casa pelo senador Ângelo Coronel (PSD-BA) precisa de um corte de R$ 15 bilhões para que volte a tramitar no Congresso, segundo o parlamentar.

"O governo passou [a economia] de aproximadamente uns R$ 14 bilhões com esse pacote fiscal. Evidentemente, isso é uma projeção do governo. A nossa equipe econômica está também se debruçando nos valores para ver a necessidade de corte do Orçamento, já que também houve esse acréscimo de receita", disse o senador.

Após o corte da cifra, o texto deve ser finalizado, e em seguida, votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) e, depois, no plenário do Congresso, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo.

Do valor acima, R$ 3 bilhões é cogitado para ser aplicado ao programa Vale-Gás e os R$ 12 bilhões restantes serão aplicados no programa Pé-de-Meia, previstos no LOA. Isso porque o orçamento dessas iniciativas foram previstos até 2024.

Na tentativa de destravar as cifras, o senador baiano se reunirá com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, recém-empossada, na próxima quarta-feira, 14. Além disso, os líderes do governo Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Jaques Wagner (PT-BA) também estarão no encontro.

Com atraso, o documento deve ser votado na Comissão Mista de Orçamento (CMO) na quarta-feira, 19.