Orçamento de 2025 será votado em fevereiro, diz Randolfe

Randolfe Rodrigues é líder do governo no Congresso - Foto: Agência Brasil

O orçamento da União para 2025 será votado apenas em fevereiro do próximo ano. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 20, pelo líder do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP).

O relator do texto, senador Angelo Coronel (PSD-BA), já havia sinalizado que o texto não seria votado antes do recesso parlamentar. A Lei Orçamentária Anual (LOA) define o teto de despesas do governo para o ano seguinte.