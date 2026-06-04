Anvisa suspende venda de remédios para câncer e pressão alta

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a comercialização de 2 medicamentos no Brasil. Um é usado no tratamento de câncer de mama, e o outro no controle de hipertensão e insuficiência cardíaca.

O Halaven (mesilato de eribulina) foi um dos medicamentos afetados. Ele é da farmacêutica United Medical Ltda e é usado em tratamento oncológico. A suspensão também atingiu o maleato de enalapril, da Hipolabor Farmacêutica Ltda.

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Segundo o órgão, o recolhimento voluntário do lote 148386 do Halaven aconteceu devido a desvio de qualidade no produto. O teor do princípio ativo está abaixo da especificação aprovada pela Anvisa.

Já o maleato de enalapril, da Hipolabor Farmacêutica Ltda, apresenta erros nas embalagens, que indicam “10 mg” na descrição de composição quando deveria ser “20 mg”.

Confira os lotes 9 lotes do maleato de enalapril suspensos:

0062/26M;

0063/26M;

0064/26M;

0088/26M;

0089/26M;

0358/26M;

0415/26M;

0506/26M;

0507/26M.

Interrupção do uso

A Anvisa destacou que pacientes que possuem os medicamentos suspensos devem interromper o uso imediatamente. A orientação é procurar médico, farmacêutico ou outro responsável pelo tratamento. O contato com o SAC das fabricantes também é recomendado.

Mais produtos suspensos

Além dos dois medicamentos, Anvisa suspendeu o lote 8891 de 2025 da Água para Infusão sol infus IV cx 35 bols pvc sist, da Indústria Farmacêutica S/A. O Instituto Adolfo Lutz emitiu laudo com resultado insatisfatório em inspeção de qualidade. A medida prevê o recolhimento do lote. A venda, a distribuição e o uso estão proibidos.

Além disso, a agência determinou a apreensão de todos os lotes do medicamento cápsulas de óleo de pequi. O produto é fabricado pela R.T.K Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Ltda.

O medicamento não tem registro, notificação ou cadastro na Anvisa. A fabricante não possui autorização de funcionamento. A comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso estão proibidos.