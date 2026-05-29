FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
Anvisa libera retomada de produção na fábrica da Ypê
Marca estava impedido de produzir os produtos por risco de contaminação microbiológica
Quase um mês após ter sido proibida de produzir, comercializar e distribuir alguns produtos, a Ypê foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta sexta-feira, 29, a retomar a produção na fabrica de Amparo, em São Paulo, e voltar a vender.
A medida da agência, de 7 de maio, impedia a fabricação dos produtos lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes identificados pelo final de lote 1 fabricados a partir de 1° de abril de 2026.
A suspensão foi determinada depois de a equipe técnica do órgão identificar risco de contaminação microbiológica em itens fabricados na unidade da Química Amparo.
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Antes da liberação, a Anvisa, em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, o Grupo de Vigilância Sanitária Campinas e a Vigilância Sanitária de Amparo, realizou uma reinspeção. A nova fiscalização teve início na quinta-feira, 28, e terminou nesta sexta-feira.