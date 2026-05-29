Anvisa libera retomada de produção na fábrica da Ypê

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Quase um mês após ter sido proibida de produzir, comercializar e distribuir alguns produtos, a Ypê foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta sexta-feira, 29, a retomar a produção na fabrica de Amparo, em São Paulo, e voltar a vender.

A medida da agência, de 7 de maio, impedia a fabricação dos produtos lava-roupas líquido, lava-louças líquido e desinfetantes identificados pelo final de lote 1 fabricados a partir de 1° de abril de 2026.

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A suspensão foi determinada depois de a equipe técnica do órgão identificar risco de contaminação microbiológica em itens fabricados na unidade da Química Amparo.

Antes da liberação, a Anvisa, em parceria com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo, o Grupo de Vigilância Sanitária Campinas e a Vigilância Sanitária de Amparo, realizou uma reinspeção. A nova fiscalização teve início na quinta-feira, 28, e terminou nesta sexta-feira.