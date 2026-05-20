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Ypê pede que produtos afetados não sejam usados e reafirma reembolso

Fabricante contesta as conclusões da Anvisa

Victoria Isabel
Por
Produtos contaminados foram suspensos pela Anvisa
Produtos contaminados foram suspensos pela Anvisa - Foto: Reprodução

A fabricante Ypê orientou os consumidores, netsa terça-feira, 19, a não utilizarem nem descartarem os produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), até novas orientações. A empresa também informou que os clientes podem solicitar reembolso pelos canais oficiais de atendimento.

A medida da Anvisa atinge detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes de lotes com numeração final 1. A decisão foi tomada após inspeções na fábrica da empresa, em Amparo (SP), onde foram identificadas falhas no controle de qualidade, equipamentos com sinais de corrosão e armazenamento inadequado de resíduos.

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Segundo a agência, a bactéria Pseudomonas aeruginosa foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos da marca. Especialistas afirmam que o risco para pessoas saudáveis é baixo, mas grupos vulneráveis, como imunossuprimidos, pacientes em tratamento contra câncer, transplantados, bebês e idosos, devem ter atenção redobrada.

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A recomendação é interromper o uso dos itens afetados. Pessoas sem sintomas não precisam procurar atendimento médico apenas por terem utilizado os produtos, mas sinais como irritações persistentes, febre ou problemas nos olhos devem ser observados.

Ypê contesta Anvisa

A Ypê contesta as conclusões da Anvisa e afirma que não houve comprovação de contaminação nos produtos comercializados. A empresa também informou que pretende apresentar novos testes feitos por laboratórios independentes autorizados pela agência reguladora.

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