Anvisa determina recolhimento de suplemento alimentar

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Nesta segunda-feira, 1º de junho, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabeleceu o recolhimento do suplemento Magnésio L-Treonato 1000 mg, produzido pela empresa Natural Sempre Distribuidora e Comércio Ltda.

O magnésio treonato ou L-treonato de magnésio, é um suplemento que mistura o mineral magnésio com o ácido treônico e atua diretamente no sistema nervoso central.

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Segundo informações da Anvisa, o produto comercializado pela empresa como suplemento alimentar continha magnésio treonato - substância não autorizada pela regulamentação brasileira para ser usada nessa categoria.

O órgão também determinou a suspensão da fabricação, distribuição, venda, divulgação e uso do produto.

A Gerência-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária da agência foi quem decretou a medida.