Idosa morre após grave queda durante desembarque em aeroporto

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Uma viagem que tinha caráter familiar terminou em tragédia no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista. Uma mulher de 72 anos morreu após sofrer uma queda durante o desembarque de um voo da LATAM Airlines, ocorrido na última sexta-feira, 29.

A vítima foi identificada como Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro. Ela estava no voo LA3785, que havia decolado de Ribeirão Preto com destino a São Paulo. Segundo familiares, a ida à capital fazia parte de um plano pessoal: a idosa viajaria para participar da comemoração do aniversário da filha, que vive no Mato Grosso.

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O acidente aconteceu no momento em que a passageira deixava a aeronave pela escada após o pouso. A informação foi confirmada pela companhia aérea, que relatou que houve uma queda durante o desembarque.

Logo após o ocorrido, a mulher recebeu atendimento de emergência no próprio aeroporto e foi encaminhada a um pronto-socorro da região. Uma funcionária da empresa acompanhou o atendimento até a chegada dos familiares, segundo a LATAM.

Mesmo após dois dias internada, Maria da Glória não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo, 31.

O velório está marcado para esta terça-feira (2), no município de Ituverava, no interior de São Paulo.

Em nota, a companhia aérea lamentou a morte da passageira, manifestou solidariedade à família e afirmou que seguiu os protocolos estabelecidos para situações desse tipo.