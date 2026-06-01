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LUTO

Influenciador é morto a tiros no próprio carro

O jovem foi encontrado morto dentro do veículo

Franciely Gomes
Por
O rapaz foi executado a tiros
O rapaz foi executado a tiros - Foto: Reprodução | Instagram

Edicley Santos foi morto a tiros em seu próprio carro neste fim de semana. Conhecido popularmente como “Rei do Corte”, o influenciador digital, de 25 anos de idade, acumulava quase 20 mil seguidores e foi executado na cidade de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará.

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Um post compartilhado por Edicley santos (@edicleybarbeiro)

De acordo com informações divulgadas pela polícia local, o crime aconteceu no sábado, 30, quando o rapaz trafegava pela Travessa Mártir Tiradentes. Criminosos o abordaram de surpresa e efetuaram os disparos de arma de fogo.

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Vizinhos chegaram a relatar barulhos excessivos na madrugada, o que os fez acionar a presença da Polícia Militar no local do crime, onde encontraram Edicley já sem vida.

Ainda não se sabe a motivação do crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. Edicley era uma figura querida na comunidade de Vitória do Xingu e atuava como barbeiro na região.

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influenciador Morte Pará

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