Corpo de homem desaparecido após acidente de moto aquática é encontrado

O corpo de Dheorge Pereira Bernardino, de 28 anos, que estava desaparecido há pouco mais de uma semana após sair para um passeio de moto aquática em Ilhabela, no litoral de São Paulo, foi encontrado pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) nesta segunda-feira, 1º.

A informação foi divulgada pela irmã da vítima, Lorrane Bernardino, por meio de suas redes sociais. Até o momento, as autoridades não detalharam as coordenadas exatas do local onde o corpo foi avistado.

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“Com o coração partido, comunico que meu irmão foi encontrado. Infelizmente, devido ao estado em que se encontra, a confirmação oficial ainda dependerá de exames de DNA e de arcada dentária”, escreveu a irmã.

O GBMar já havia comunicado a localização de um corpo flutuando na manhã desta segunda-feira. Contudo, em nota oficial, a corporação ressaltou que a confirmação definitiva da identidade da vítima depende do reconhecimento formal de parentes e dos laudos periciais emitidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Relembre o caso

Dheorge Bernardino e uma amiga, Bruna Damaris, de 26 anos, desapareceram no final da tarde do dia 24 de maio. Bruna foi resgatada com vida na terça-feira, 26, após passar quase 48 horas à deriva em alto-mar.

Na última sexta-feira, 29, Bruna utilizou seu perfil no Instagram para se pronunciar publicamente sobre o ocorrido. Ela informou que já prestou depoimento e esclareceu os fatos à Polícia Civil, mas ressaltou que ainda não havia conseguido conversar diretamente com os familiares de Dheorge.

De acordo com o relato da jovem, os dois se conheceram a bordo de uma lancha pouco antes de decidirem sair juntos para o passeio de moto aquática, movimento que foi testemunhado pelas demais pessoas que estavam na embarcação. Bruna explicou que o veículo aquático começou a submergir após ser invadido por uma sequência de ondas.

“Era impossível ficar segurando [a moto aquática]. A correnteza estava muito forte e nos levando rapidamente em direção ao mar aberto”, relembrou a sobrevivente.