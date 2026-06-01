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Nova regra para trabalho em feriados começa a valer; entenda mudança

Convenção coletiva volta a ser obrigatória para trabalhos no comércio

Gustavo Zambianco
Por
Trabalhadores em supermercado
Trabalhadores em supermercado - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A portaria que estabelece novas diretrizes para o trabalho em feriados no setor do comércio passou a vigorar de forma plena nesta segunda-feira, 1º. A entrada em vigor ocorre após o término do prazo de 90 dias de prorrogação que havia sido concedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A nova norma determina que a abertura de estabelecimentos comerciais em feriados passa a depender, obrigatoriamente, de autorização expressa em convenção coletiva de trabalho, além da observância da legislação de cada município.

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O objetivo do governo federal com a medida é restabelecer o entendimento original da Lei nº 10.101/2000, reforçando a negociação coletiva como pilar das relações entre capital e trabalho.

Com a regulamentação, o Ministério do Trabalho corrige o que classificou como uma "distorção" criada em 2021, quando uma portaria anterior permitiu o trabalho em feriados por decisão unilateral do empregador, sem a necessidade de consulta aos sindicatos da categoria.

O que muda na prática?

Com a vigência da nova portaria, as empresas do setor de comércio varejista não podem mais decidir sozinhas sobre o funcionamento em dias de feriado. Para que o trabalho seja considerado legal nestas datas, é fundamental que:

  • Haja uma convenção coletiva de trabalho assinada entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores;
  • O acordo estabeleça claramente as condições para a jornada, como escalas de compensação ou pagamentos de horas extras;
  • A legislação municipal da localidade onde a empresa está instalada seja rigorosamente respeitada.

Segundo o MTE, a mudança busca equilibrar as relações laborais, assegurando que o funcionamento do comércio em dias festivos ocorra de forma organizada e justa, protegendo os direitos dos comerciários e garantindo previsibilidade jurídica para o setor produtivo.

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Setores afetados pela medida

A exigência de convenção coletiva para o trabalho em feriados impacta diretamente 12 segmentos específicos do comércio, que faziam parte de um total de 122 atividades com autorização permanente anterior.

  • Confira as atividades afetadas:
  • Comércio varejista de peixe;
  • Comércio varejista de carnes frescas e caça;
  • Comércio varejista de frutas e verduras;
  • Comércio varejista de produtos farmacêuticos (incluindo farmácias de manipulação);
  • Mercados, supermercados e hipermercados cuja atividade principal seja a venda de alimentos (abrangendo também os transportes a eles vinculados);
  • Comércio de artigos regionais localizados em estâncias hidrominerais;
  • Comércio em postos de terminais de transporte (portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias);
  • Comércio em hotéis;
  • Comércio atacadista e distribuidores de produtos industrializados;
  • Revendedores de veículos (como tratores, caminhões e automóveis);
  • Comércio em geral e varejo tradicional.
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Comércio escala trabalho

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