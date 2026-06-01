Brasil aparece entre os países com mais ataques de tubarão; veja ranking

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O Brasil figura entre os países com mais registros de ataques de tubarão em todo o mundo. O dado faz parte de um levantamento elaborado pelo Arquivo Internacional de Ataques de Tubarão (ISAF), vinculado ao Museu de História Natural da Flórida, nos Estados Unidos.

O estudo reúne ocorrências registradas desde 1580 até o ano passado e considera apenas ataques classificados como "não provocados", ou seja, situações em que o encontro ocorreu no habitat natural do animal e sem qualquer ação humana que tenha iniciado a interação.

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A divulgação ganha ainda mais relevância após um novo caso registrado neste domingo, 31, quando uma criança de 11 anos foi mordida por um tubarão em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. A área concentra o maior número de ocorrências desse tipo em Pernambuco.

Brasil ocupa quarta posição

De acordo com os dados do levantamento, os Estados Unidos lideram com ampla vantagem o ranking mundial de ataques de tubarão, acumulando 1.441 registros.

Na sequência aparecem Austrália, com 642 casos, e África do Sul, com 255 ocorrências.

O Brasil surge na quarta colocação, com 107 ataques registrados ao longo da série histórica analisada pelo instituto.

Os países com mais ataques de tubarão



Estados Unidos — 1.441 Austrália — 642 África do Sul — 255 Brasil — 107 Nova Zelândia — 52 Papua-Nova Guiné — 48 Ilha da Reunião — 46 México — 40 Bahamas — 29 Irã — 23

O ranking ainda reúne 50 outros países com números menores de ocorrências registradas.

Mortes registradas em 2025

Segundo o relatório mais recente da entidade, foram confirmadas 65 mordidas de tubarão classificadas como não provocadas e outras 29 consideradas provocadas no ano passado.

Ao todo, 12 pessoas morreram em decorrência desses incidentes. Destas, nove vítimas estavam envolvidas em ataques enquadrados como não provocados.

Os dados são reunidos por observadores regionais e voluntários ligados à comunidade científica em diferentes partes do mundo. Por conta da metodologia utilizada, os números podem apresentar diferenças em relação às estatísticas oficiais divulgadas por alguns países.

Pernambuco concentra histórico de ocorrências

No Brasil, Pernambuco segue sendo o estado mais associado aos ataques de tubarão.

Desde 1992, foram contabilizados 82 incidentes envolvendo os animais, sem considerar o caso ocorrido neste domingo em Jaboatão dos Guararapes.

A ocorrência fatal mais recente aconteceu na Praia Del Chifre, em Olinda, e teve como vítima o adolescente Deivson Rocha Dantas, de 13 anos.

Já em janeiro deste ano, a turista Dayane Dalezen, de 36 anos, foi mordida por um tubarão-lixa em Fernando de Noronha. Ela recebeu atendimento médico na ilha e foi liberada sem ferimentos considerados graves.

Antes disso, os últimos registros no Grande Recife haviam acontecido em 2023, quando um surfista foi atacado na Praia Del Chifre e dois adolescentes foram mordidos em dias consecutivos na praia de Piedade.