Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Anac suspende exames de pilotos e alerta para risco ao setor aéreo

Corte de R$ 24 milhões afeta fiscalização, certificações e exames da aviação

Isabela Cardoso
Por
Sede da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
Sede da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) - Foto: Arquivo / Agência Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou que será obrigada a reduzir significativamente suas atividades após o bloqueio de R$ 24 milhões em seu orçamento, previsto no Decreto nº 12.990, publicado pelo Governo Federal.

Segundo a agência, a medida terá impacto direto na fiscalização do setor aéreo, na formação de profissionais e na certificação de aeronaves.

Entre as principais consequências está a suspensão imediata das provas de certificação para pilotos e comissários, etapa obrigatória para que novos profissionais ingressem no mercado de trabalho.

Fiscalização terá redução de 40%

De acordo com a Anac, o bloqueio orçamentário forçará um corte de 40% em todas as ações de fiscalização realizadas pela agência.

A medida afetará a supervisão de companhias aéreas, aeroclubes, oficinas de manutenção, fabricantes de peças e demais empresas reguladas pelo órgão.

A agência alerta que a redução compromete atividades essenciais para a segurança operacional da aviação civil brasileira.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Exames para pilotos e comissários serão suspensos

Outro impacto imediato será a interrupção das provas de certificação destinadas a pilotos e comissários de bordo.

Leia Também:

BRASIL

Idosa morre após grave queda durante desembarque em aeroporto
Idosa morre após grave queda durante desembarque em aeroporto imagem

LUTO

Influenciador é morto a tiros no próprio carro
Influenciador é morto a tiros no próprio carro imagem

POLÍCIA

Vítima de sequestro cita 'Bob Esponja' em ligação para pedir socorro
Vítima de sequestro cita 'Bob Esponja' em ligação para pedir socorro imagem

Segundo a Anac, a decisão pode agravar a falta de profissionais já observada no setor, dificultando a entrada de novos trabalhadores em um mercado que enfrenta desafios relacionados à disponibilidade de mão de obra qualificada.

Sem a certificação, candidatos aprovados em cursos de formação não poderão concluir o processo necessário para atuar profissionalmente.

Certificação de aeronaves também será interrompida

A agência informou ainda que suspenderá todas as ações relacionadas à certificação de aeronaves.

O procedimento é indispensável para autorizar a operação de novos equipamentos no mercado brasileiro e garantir que eles atendam aos requisitos técnicos e de segurança exigidos pela regulamentação.

Segundo a Anac, a paralisação pode afetar diretamente companhias aéreas e operadores da aviação geral. “Sem certificação, não há operação de novas aeronaves no mercado de aviação civil brasileiro”, destacou o órgão em nota.

Cortes atingem tecnologia e serviços administrativos

Além das atividades técnicas, a agência informou que haverá desligamento de trabalhadores terceirizados e interrupção de investimentos em tecnologia da informação.

Projetos voltados ao atendimento do público regulado também serão afetados.

A Anac anunciou ainda o cancelamento de eventos institucionais, muitos deles direcionados ao aprimoramento da segurança operacional, além da suspensão da participação de servidores em fóruns e encontros internacionais nos quais representam o Brasil.

Agência pede revisão da medida

Em nota, a Anac afirmou esperar que o Governo Federal reveja o bloqueio orçamentário diante dos impactos que a decisão pode causar ao setor.

A agência ressaltou que cortes em órgãos reguladores afetam diretamente a prestação de serviços à sociedade, comprometem a arrecadação e podem gerar reflexos na segurança das operações aéreas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Anac aviação economia

Relacionadas

Mais lidas