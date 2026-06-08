SUSPEITAS
Empresa do pai de Vorcaro é investigada por crime ambiental na Bahia
Obras de beach club foram embargadas, mas empreendimento continua em atividade
O Ministério Público Federal (MPF) da Bahia abriu um inquérito para investigar a empresa Milo Investimentos S/A para apurar supostas irregularidades e possíveis crimes ambientais em área de restinga na construção de um “beach club” em Arraial D'Ajuda, distrito de Porto Seguro, litoral sul do estado.
A empresa está em nome de Henrique Vorcaro, pai do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. O imóvel em questão é denominado com O Erê Praia Lounge, alvo de sequestro judicial no âmbito da operação Compliance Zero, ação da Polícia Federal que apura fraudes no sistema financeiro.
A portaria que autoriza o início da apuração foi assinada pelo procurador da República Fernando Zelada e determina que os proprietários adotem as medidas necessárias para regularizar o imóvel perante o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e Superintendência de Patrimônio da União (SPU), sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis.
Embargo desrespeitado
Em janeiro deste ano, a obra de construção do clube foi embargada pelo Iphan. O imóvel está localizado na praia de Araçaípe e possui um terreno de 6 mil metros quadrados. No entanto, o espaço está inserido no conjunto arquitetônico e paisagístico de Porto Seguro, tombado em 1974, o que exige autorização prévia do Iphan para qualquer intervenção.
O terreno onde o empreendimento foi construído, segundo imobiliárias locais, pode valer entre R$ 10 milhões e chegar até R$ 30 milhões, dependendo da localização.
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Na época do embargo, o Iphan informou ao jornal O Globo que antes de iniciar qualquer obra, o "interessado" deveria obter, além da autorização do órgão, as licenças municipais, licenças ambientais e autorização da SPU, considerando que parte do imóvel está situado em terreno da Marinha.
Mesmo com o embargo, as atividades do clube não foram descontinuadas. No perfil do Instagram a empresa anuncia a venda de reservas para os jogos do Brasil na Copa do Mundo.
A reportagem tenta contato com a empresa. A matéria será atualizada em caso de manifestação.