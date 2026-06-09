Flávio Bolsonaro é recebido por Junior e Cinthya Marabá na Bahia Farm

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O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), e a pré-candidata a deputada estadual, Cinthya Marabá, recebem nesta terça, 9, o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL). O encontro vai ser realizado na Bahia Farm Show, realizada no município do Oeste baiano.

O evento já faz parte do roteiro do grupo político. Em 2022, a feira contou com a presença do então presidente Jair Bolsonaro, fato relembrado por Cinthya Marabá ao projetar o cenário eleitoral.

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“Em 2022 recebemos o presidente Bolsonaro e hoje recebemos o próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro", destacou a pré-candidata.

Reduto do agro

Com forte identidade ligada ao agronegócio, Luis Eduardo Magalhães carrega um histórico de forte apoio ao bolsonarismo.

Nas eleições de 2018, a cidade foi o único dos 417 municípios da Bahia onde Jair Bolsonaro venceu a disputa majoritária nos dois turnos.