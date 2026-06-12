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PRISÃO DOMICILIAR

Bolsonaro receberá visitas de Flávio, nora e neta na domiciliar

STF autorizou visita de familiares ao ex-presidente na estreia do Brasil na Copa

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro
O senador Flávio Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a receber visitas do filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), acompanhado das netas e da nora, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro.

A decisão atende a um pedido da defesa e fixa o horário da visita entre 11h e 13h no sábado, 13, data em que o Brasil estreia na Copa do Mundo.

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Ao autorizar o encontro, Moraes considerou que a medida não compromete as condições impostas para o cumprimento da prisão domiciliar.

Segundo o ministro, embora o estado de saúde de Bolsonaro exija um ambiente controlado para reduzir riscos de contaminação e infecções, as visitas são compatíveis com o regime e contribuem para a manutenção do suporte familiar.

O pedido formulado para autorização de visitas do filho, netas e nora do custodiado revela-se compatível com as finalidades da prisão domiciliar e com as condições anteriormente fixadas, contribuindo para a manutenção do suporte familiar indispensável ao adequado cumprimento da pena

Alexandre de Moraes

Além de autorizar a visita, Moraes determinou a realização de vistoria prévia e proibiu a entrada de celulares ou outros aparelhos eletrônicos, que deverão permanecer sob guarda dos agentes responsáveis pela segurança.

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Entenda

Relator do processo que levou à condenação de Bolsonaro no STF, Moraes é o responsável por analisar pedidos relacionados ao cumprimento da pena.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por liderar uma trama golpista para permanecer no poder após a derrota nas eleições.

Desde 27 de março, o ex-presidente cumpre a pena em prisão domiciliar humanitária por motivos de saúde. A medida foi concedida por 90 dias.

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Alexandre de Moraes Bolsonaro domiciliar

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