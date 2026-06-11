Bolsonaro pode assistir aos jogos da Copa na prisão domiciliar?

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre a pena, desde março, em seu domicílio localizado em um condomínio de alto padrão em Brasília.

No conforto de sua residência, o ex-presidente poderá acompanhar alguns jogos da Copa do Mundo, que teve início nesta quinta-feira, 11. Isso porque na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu a prisão domiciliar, o magistrado destacou que a medida não muda o caráter do regime fechado da sentença, ela apenas altera o local do cumprimento de pena por questões humanitárias.

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Quando cumpriu parte da pena no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, local conhecido como Papudinha, Bolsonaro era proibido de usar internet, redes sociais e telefone celular. No entanto, ele estava liberado para assistir televisão, mas somente os canais abertos.

Em janeiro, Moraes negou pedido para que Bolsonaro tivesse acesso a uma Smart TV (televisão com internet). O magistrado considerou que "não há qualquer previsão legal" para a medida e que haveria risco de "prática de ilícitos".

Possibilidades

Com o veto a canais fechados, Jair Bolsonaro só pode ter acesso a emissoras como Rede Globo, SBT, Band, TV Brasil, RedeTV!, e a canais públicos e religiosos. Dessas, apenas a Globo e o SBT vão transmitir jogos da competição mais importante do futebol, mas em número limitado.

Enquanto a emissora carioca vai transmitir 55 partidas, o canal paulista transmitirá 32. O único canal no qual todos os 104 jogos da Copa vão passar será a Cazé TV, no Youtube.

Apesar de não poder acompanhar a todas partidas do mundial, Bolsonaro vai poder asssitir aos jogos da Seleção Brasileira, já que todos os duelos da equipe Canarinho serão televisionados pela Globo e SBT. A estreia do time comandado pelo técnico Carlo Acelotti será no sábado, às 19h, quando enfrentará o Marrocos.

Local da domiciliar

Localizada no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico — uma das regiões mais nobres do Distrito Federal - a casa onde Jair Bolsonaro cumpre a prisão domiciliar tem dois andares e cerca de 400 m².

Vídeos publicados pelo próprio Bolsonaro mostram que a casa tem uma área privativa de lazer, com churrasqueira, deck e piscina.

O condomínio em questão tem 1.258 lotes, e é dividido em três "quadras". Além dos grandes lotes, o local tem ruas internas arborizadas, guaritas com vigilância 24 horas e controle rígido de entrada e saída.