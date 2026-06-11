COPA DO MUNDO
Internet não perdoa; veja melhores memes da abertura da Copa do Mundo
Reações nas redes sociais bombaram após o início do Mundial no México
A Copa do Mundo 2026 oficialmente começou! Nesta quinta-feira, 11, a abertura no Estádio Azteca, na cidade do México, contou com shows e referências do país-sede, incluindo a estrela Shakira. Como de praxe, a internet bombou de reações.
Diversos memes foram compartilhados nas redes sociais, especialmente brincadeiras sobre o seriado 'Chaves', produzido pelos mexicanos e grande sucesso no Brasil.
Leia Também:
Veja abaixo os melhores memes
Eu tentando assistir a abertura da copa escondida no trabalho pic.twitter.com/LSHyBpr19F— backing vocal do putinhas aborteiras (@bequietmuda) June 11, 2026
a abertura da copa no méxico que eu queria: pic.twitter.com/xK06HQOgdz— ⋆. 𐙚 ˚ (@starcomentando) June 11, 2026
Banda da abertura da Copa do Mundo: pic.twitter.com/mfCVyCl75Y— Don Ramón (@Donramonfc1) June 11, 2026
SE A ABERTURA DA COPA DO MUNDO NO MÉXICO NÃO É SSSIM ENTÃO EU NÃO GOSTEI #SomosMéxico #México #Worldcup #inauguración pic.twitter.com/mEHLMuLTJh— 🅤🅡🅤🅑🅤 (@urubu_real) June 11, 2026
olha essa copa pode ter mil defeitos mas eles acertaram MUITO com méxico e áfrica do sul sendo o jogo de abertura https://t.co/3ExFhUz0dp— carol tetra da américa 🇧🇷 (@soymievolucion) June 11, 2026