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COPA DO MUNDO

Internet não perdoa; veja melhores memes da abertura da Copa do Mundo

Reações nas redes sociais bombaram após o início do Mundial no México

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Internet não perdoa; veja melhores memes da abertura da Copa do Mundo
Foto: LUIS CORTES / AFP

A Copa do Mundo 2026 oficialmente começou! Nesta quinta-feira, 11, a abertura no Estádio Azteca, na cidade do México, contou com shows e referências do país-sede, incluindo a estrela Shakira. Como de praxe, a internet bombou de reações.

Diversos memes foram compartilhados nas redes sociais, especialmente brincadeiras sobre o seriado 'Chaves', produzido pelos mexicanos e grande sucesso no Brasil.

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