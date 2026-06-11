Começou! Shakira comanda abertura da Copa do Mundo no México

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A Copa do Mundo 2026 começou oficialmente! Nesta quinta-feira, 11, a competição teve sua estreia na Cidade do México, capital do México, com apresentações de cantores renomados na abertura. A estrela Shakira novamente marcou presença e levou o público ao delírio.

A cerimônia de 15 minutos começou com uma saudação de "Boas-vindas ao México" em uma apresentação coreografada com personagens caracterizados como Moctezuma e mulheres em trajes tradicionais da cultura local.

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Os grupos mexicanos Los Ángeles Azules e Maná iniciaram os trabalhos musicais. Em seguida, J. Balvin e Shakira comandaram o espetáculo, com destaque para o hit do Mundial reproduzido pela colombiana: 'Dai Dai', com participação do Burna Boy.

Essa foi a terceira vez que Shakira participou de cerimônias oficiais da Copa do Mundo. A abertura também contou com o artista Danny Ocean, fumaça colorida nas cores do país-sede e diversas referências ancestrais mexicanas.

Azteca lotado e estreia

Mais de 80 mil torcedores estão no Estádio Azteca para acompanhar a partida entre México e África do Sul, válida pelo Grupo A da Copa do Mundo.

Até aqui, os mexicanos vencem por 1 a 0, com gol do atacante Julián Quiñones.