Saiba o que muda no formato e nas regras da maior Copa da história

A Copa do Mundo de 2026 inaugura uma nova era no futebol. Pela primeira vez na história, o principal torneio de seleções do planeta contará com 48 participantes, será disputado em três países simultaneamente e terá um calendário mais extenso, com 104 partidas distribuídas ao longo de 38 dias de competição.



A edição será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, tornando-se a primeira Copa do Mundo organizada por três nações. A partida de abertura está marcada para o dia 11 de junho, no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a grande final acontecerá em 19 de julho, na região de Nova York/Nova Jersey. Já a disputa pelo terceiro lugar será realizada um dia antes, em Miami.



Além do aumento no número de seleções, o Mundial de 2026 também estreia um novo formato de disputa e servirá como palco para a implementação de mudanças nas regras do futebol aprovadas pela International Football Association Board (IFAB).

Novo formato amplia mata-mata

Após quase três décadas sendo disputada por 32 seleções, a Copa do Mundo passa a contar com 48 equipes. As seleções serão distribuídas em 12 grupos com quatro integrantes cada.



A fase de grupos mantém o modelo tradicional, com cada equipe enfrentando os demais adversários da chave em turno único. A principal mudança acontece na classificação para o mata-mata.



Avançam para a próxima fase os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados. Com isso, a competição ganha uma etapa inédita: a rodada de 32, disputada antes das oitavas de final.

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Mais jogos e torneio mais longo

A ampliação do número de participantes também impacta diretamente a quantidade de partidas. Enquanto as últimas edições da Copa do Mundo tiveram 64 jogos, o torneio de 2026 contará com 104 confrontos, um aumento de 40 partidas.



O calendário também será mais extenso. A competição terá duração de 38 dias, superando o período aproximado de 30 dias adotado nas edições anteriores.



Ao todo, 16 estádios receberão partidas do Mundial. Os Estados Unidos serão responsáveis por 11 sedes, enquanto o México contará com três e o Canadá com duas. O número representa o dobro das arenas utilizadas na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Distribuição de vagas por continente

A expansão da Copa também aumentou a quantidade de vagas disponíveis para as confederações continentais.



A Europa terá a maior representação, com 16 seleções classificadas. A África contará com nove vagas, enquanto a Ásia terá oito representantes.



A América do Sul terá seis vagas diretas. A Concacaf, que reúne os países da América do Norte, Central e Caribe, contará com seis seleções, incluindo os três países-sede. Já a Oceania terá uma vaga garantida, enquanto outras duas seleções serão definidas por meio da repescagem internacional.





Critérios de classificação e desempate

Cada seleção disputará três partidas na fase de grupos, seguindo o sistema tradicional de pontuação: três pontos por vitória e um por empate.



Em caso de igualdade na tabela, os critérios de desempate começam pelos confrontos diretos entre as equipes empatadas. São analisados, nesta ordem, o número de pontos conquistados, o saldo de gols e a quantidade de gols marcados nos jogos entre elas.



Persistindo o empate, passam a valer os critérios gerais da competição: saldo de gols, número de gols marcados e pontuação de fair play, calculada a partir dos cartões recebidos por jogadores e membros da comissão técnica.



Caso nenhuma dessas métricas seja suficiente para definir a classificação, será utilizada a posição mais recente das seleções no Ranking Mundial Masculino da FIFA.

Calendário da competição

A fase de grupos será disputada entre os dias 11 e 27 de junho.



A nova rodada de 32 ocorrerá entre 28 de junho e 3 de julho. As oitavas de final serão realizadas de 4 a 7 de julho, enquanto as quartas acontecerão entre os dias 9 e 12.



As semifinais estão marcadas para 14 e 15 de julho. A decisão do terceiro lugar será disputada em 18 de julho, e a final acontecerá no dia 19.

Mudanças nas regras do futebol

A Copa do Mundo de 2026 também será a primeira edição do torneio a adotar as novas alterações nas regras do jogo aprovadas pela IFAB durante sua 140ª Assembleia Geral Anual, realizada em Hensol, no País de Gales.



Entre as novidades está a criação de uma contagem de cinco segundos para a cobrança de arremessos laterais. Caso o jogador ultrapasse esse limite para recolocar a bola em jogo, a posse será entregue à equipe adversária.



O mesmo procedimento passa a valer para os tiros de meta. Se a reposição não ocorrer dentro do prazo estabelecido após o início da contagem do árbitro, o adversário será beneficiado com um escanteio.



Outra mudança envolve as substituições. O atleta substituído terá até dez segundos para deixar o gramado após a autorização da troca. Caso ultrapasse esse limite, o jogador que entrará em campo precisará aguardar a próxima interrupção da partida, desde que ao menos um minuto de jogo tenha transcorrido.



Também houve alteração no protocolo de atendimento médico. Jogadores atendidos dentro das quatro linhas deverão permanecer fora do campo por, no mínimo, 60 segundos após a retomada da partida, exceto em situações médicas específicas previstas no regulamento.



Já o VAR ganha novas atribuições. O árbitro de vídeo poderá intervir para corrigir decisões equivocadas entre escanteio e tiro de meta e também recomendar revisão quando houver aplicação incorreta de um segundo cartão amarelo que resulte em expulsão.



Com mais seleções, mais jogos, novas fases eliminatórias e mudanças importantes nas regras, a Copa do Mundo de 2026 promete ser a maior e mais inovadora edição já realizada pela FIFA.