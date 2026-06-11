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HOME > COPA DO MUNDO

EM APENAS QUATRO DIAS

Recorde que durou 16 anos cairá três vezes na Copa do Mundo; entenda

Recorde de treinador mais velho da história das Copas mudará de dono três vezes em quatro dias

Redação
Por Redação
Hugo Broos, Miroslav Koubek e Dick Advocaat protagonizarão uma sequência inédita de recordes no Mundial de 2026.
Hugo Broos, Miroslav Koubek e Dick Advocaat protagonizarão uma sequência inédita de recordes no Mundial de 2026. - Foto: ULISES RUIZ / AFP

A Copa do Mundo de 2026 sequer começou, mas já está prestes a entrar para a história por um motivo inusitado. A edição que será aberta nesta quinta-feira, 11, com o duelo entre México e África do Sul, no Estádio Azteca, terá uma sequência inédita de recordes envolvendo a idade dos treinadores.

Maior Mundial já realizado, com 48 seleções participantes, o torneio verá a marca de técnico mais velho da história da competição ser superada três vezes em apenas quatro dias.

Até então, o recorde pertence ao alemão Otto Rehhagel, que comandou a Grécia na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul. Na ocasião, ele tinha 71 anos e se tornou o treinador mais velho a dirigir uma seleção em uma partida de Mundial.

A primeira quebra da marca acontecerá logo no jogo de abertura. Aos 74 anos, o belga Hugo Broos comandará a seleção sul-africana diante dos anfitriões mexicanos e assumirá temporariamente o posto de técnico mais velho da história das Copas.

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O feito, porém, terá vida curta. Horas depois, o tcheco Miroslav Koubek, nascido em 1951, ultrapassará Broos ao entrar em campo à frente da República Tcheca no confronto contra a Coreia do Sul, em Guadalajara. Um ano mais velho que o treinador da África do Sul, ele passará a liderar a lista dos veteranos do Mundial.

A marca mudará de dono novamente no domingo, 14. Com 78 anos de idade, o holandês Dick Advocaat comandará Curaçao na partida contra a Alemanha e estabelecerá um novo recorde de longevidade entre os treinadores que já participaram de uma Copa do Mundo.

Dessa forma, Advocaat se tornará o técnico mais velho da história do torneio e, ao que tudo indica, deverá manter a marca até pelo menos a próxima edição do Mundial, prevista para 2030.

Figura conhecida do futebol internacional, o treinador construiu uma longa trajetória à frente de clubes e seleções ao redor do mundo. Ao longo da carreira, dirigiu equipes nacionais como Holanda, Bélgica, Coreia do Sul, Rússia, Sérvia e Iraque. Agora, além dos resultados conquistados nos gramados, também terá seu nome eternizado na história da Copa do Mundo por um recorde relacionado à sua longevidade à beira do campo.

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