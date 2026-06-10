Árbitro barrado dos EUA e Copa do Mundo é investigado por terrorismo

Árbitro da Somália que teve sua entrada negada dos Estados Unidos as vésperas da Copa do Mundo, Omar Abdulkadir Artan está sendo investigado pelo governo americano por envolvimento com terrorismo. Esse foi o motivo que fez com que o juiz tivesse seu acesso negado aos Estados Unidos de acordo com representante da administração de Donald Trump.

"Após uma análise mais aprofundada pelo órgão de Proteção de Alfândega e Fronteiras, foram encontradas informações comprometedoras, incluindo vínculos com suspeitos de pertencerem a organizações terroristas, o que tornou o viajante inadmissível nos Estados Unidos de acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade", disse o comunicado divulgado nesta quarta-feira, 10 pela rede de tv americana Fox News.

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O árbitro Omar Abdulkadir afirmou que as autoridades não lhe deram nenhuma justificativa para o acesso negado, mas o comunicado à Fox News, por outro lado, afirmou que o somali recebeu formulários e foi informado do ocorrido.

"O viajante teve sua admissão recusada e recebeu formulários de imigração que informam a disposição legal utilizada para efetuar uma remoção expedita nos termos da Seção 235 da Lei de Imigração e Nacionalidade (INA). O governo do presidente Donald Trump não permitirá que qualquer ameaça à segurança entre em nosso país, ponto final", diz trecho do pronunciamento.

Entenda o caso

Um dos casos mais comentados envolve Omar Artan, de 34 anos. Ele havia sido escalado para atuar na Copa do Mundo e poderia se tornar o primeiro árbitro da Somália a apitar partidas do torneio. Eleito árbitro do ano pela Confederação Africana de Futebol em 2025, Artan teve sua entrada negada no aeroporto de Miami no último sábado, 6.

Andrew Giuliani, diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial, justificou nesta terça-feira, 9, a decisão do governo norte-americano de negar a entrada no país a integrantes da delegação iraniana e ao árbitro somali Omar Artan alegando preocupações de segurança.