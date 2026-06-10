Lula palpita em estreia do Brasil: “Se ganhar de meio a zero tá bom"

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) palpitou sobre o resultado do jogo de estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 contra o Marrocos, que será realizado no próximo sábado, 13.

O palpite foi dado pelo chefe do Executivo durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, o chamado "Conselhão", em Brasília, nesta quarta, 10.

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"Eu quero que o Brasil ganhe. Se ganhar de meio a zero, já está bom. Mas eu acho que o Brasil vai ganhar, tá?", disse o petista.

A equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti entra em campo às 19h (horário de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O time está no Grupo C da competição, ao lado também de Haiti e Escócia.

Protesto no México

Às vésperas da abertura da Copa do Mundo, uma onda de protestos atinge o México, país que sediará a competição juntamente com os EUA e o Canadá. Os atos liderados por professores ameaçam interromper o início do torneio.

Ao longo de seu discurso no "Conselhão", o presidente fez críticas às manifestações. "Agora mesmo, no México, está acontecendo um pouco daquilo que aconteceu aqui em 2013", disse Lula em alusão às Jornadas de Junho.

"Todo mundo está lembrado de que uma simples reivindicação de R$ 0,20 de aumento do transporte foi o pretexto para que a extrema-direita tomasse conta das ruas utilizando o verde e amarelo", acrescentou o mandatário.