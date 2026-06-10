Confiante, meia de Marrocos garante não ter medo da Seleção Brasileira

O jogador de Marrocos, Sofyan Amrabat, demonstrou confiança num bom resultado contra o Brasil, pela estreia do Grupo C na Copa do Mundo 2026. O meio-campista do Real Bétis afirmou que os africanos não tem nenhum tipo de medo da Seleção Brasileira.

Embora tenha pregado respeito à Amarelinha, Amrabat deixou claro que sente confiança na qualidade da equipe marroquina. Vale lembrar que a seleção comandada por Mohamed Ouahbi não perde há 29 jogos, tendo goleado Madagascar e empatado com a Noruega nos últimos amistosos de preparação.

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"Desde que nasci, sempre foi a seleção com grandes estrelas, jogadores incríveis. Eles têm uma seleção fantástica, então, temos muito respeito por eles. Mas estaremos prontos, vamos dar tudo de nós. Vamos tentar, é claro, vencê-los, porque temos que ter muita confiança em nós mesmos e na nossa qualidade", indicou Amrabat.

Mesmo afirmando que vê o time brasileiro como "favorito" no confronto, Amrabat deixou claro. "Muito respeito por eles, mas não temos medo de ninguém. Acho que o Brasil ainda será o favorito, mas nós também somos bons. E, repito, não temos medo".

Domínio local

Apenas no ciclo de preparação para o Mundial na América do Norte, a seleção marroquina dominou as competições que disputou e conquistou três títulos: Copa Africana de Nações 2025, a Copa Árabe 2025 e a Copa das Nações Africanas 2024.

Brasil e Marrocos se enfrentam às 19h deste sábado, 13, em New Jersey, nos Estados Unidos. As duas seleções estão junto com Escócia e Haiti no Grupo C.