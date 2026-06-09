DESFALQUE DE PESO!
Destaque do Marrocos se lesiona e fica fora da estreia contra o Brasil
Atacante não encara a Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo
O Marrocos terá que lidar com um desfalque importante para encarar o Brasil na estreia da Copa do Mundo 2026. Um dos destaques do time, o atacante Abdessamad Ezzalzouli sofreu uma lesão no joelho direito e está fora do duelo contra a Seleção Brasileira.
O ponta esquerda do Real Betis, da Espanha, foi diagnosticado com uma entorse moderada do ligamento colateral medial do joelho direito e tem recuperação prevista para duas a três semanas, podendo ficar de fora de toda a fase de grupos. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol "Marca".
O jogador de 24 anos se machucou no último amistoso antes da estreia no Mundial, diante da Noruega, que terminou empatado em 1 a 1. Ezzalzouli havia contribuído com a assistência para o único gol de Marrocos na partida, marcado por Brahim Diaz.
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O atacante vai permanecer com a delegação marroquina por enquanto até que o problema seja avaliado detalhadamente. Outro jogador convocado pelo técnico Mohamed Ouahbi que se lesionou foi o lateral-esquerdo Mazraoui, que precisou ser substituído por causa de dores no ombro durante o jogo contra a Noruega.
Brasil e Marrocos se enfrentam no próximo sábado, 13, às 19h, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei.